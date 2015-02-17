Спикер Рады подписал решение о приостановке аккредитации ряда журналистов России

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман подписал решение парламента о временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников некоторых средств массовой информации России при органах государственной власти Украины №1853.

Депутаты приняли это постановление 12 февраля, передает УНИАН.

В соответствии с нормами документа, Службе безопасности Украины необходимо срочно определить перечень средств массовой информации РФ, "для работников которых необходимо приостановить аккредитацию при органах государственной власти Украины".

Кабмину поручено разработать порядок аккредитации зарубежных журналистов.

В документе также говорится, что Кабмин должен разработать порядок аккредитации журналистов и технических работников иностранных СМИ в Украине в течение месяца со дня вступления в силу постановления.

"Учитывая нынешнюю особую ситуацию в стране, проведение антитеррористической операции на Востоке государства, некоторые средства массовой информации Российской Федерации фактически ведут информационную войну против Украины и украинского народа", - отмечается в объяснительной записке.

Напомним, ранее был запрещен въезд на территорию Украины 83 российским журналистам, среди них – представители LifeNews, ВГТРК и телеканала Звезда.