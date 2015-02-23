Банда "Одесса" мстит Плотницкому, опубликовано видео проверки складов гуманитарки

В начале января по приказу главаря ЛНР Игоря Плотницкого группа российского спецназа "Вагнер" в Краснодоне попыталась провести "зачистку" и разоружить отдельную бригаду особого назначения "Одесса", которая препятствовала Плотницкому формировать каналы переправки наркотиков, кражи и заниматься перепродажей гуманитарной помощи.

На днях ОБрОН "Одесса" нанесла ответный удар, выложив в сети видео и отчет о проверке складов с контрабандой и гуманитаркой, поступавшей в ЛНР.

Проверяющие нашли большой ассортимент спиртного, масло, муку, рис, крупы, чай, кофе, шоколадную продукцию, консервы, сухофрукты, а также "гуманитарку", поступившую от КПРФ - газовые мини-печи, газовые баллоны, приборы для розжига и т.д.

Отдельная Бригада ОсНаза (ОБрОН) "Одесса" МГБЛНР

СПРАВКА по проверке гуманитарных складов

В ходе проведенной проверки установлено, что в настоящее время заведующим всех гуманитарных складов является гр. Горохов Виктор Николаевич, который по указанию первого вице-премьер министра Потапова В.Н. осуществляет контроль и учет гуманитарной помощи, поступающей на территорию ЛНР с территории Российской Федерации. Руководство гуманитарным складом № 1 осуществляет Пугачев Игорь Николаевич, который руководит всеми передвижениями на подотчетном ему объекте. В подчинении у Пугачева И.Н. находится 26 человек, из них начальник службы охраны Савченко Игорь Евгеньевич, остальные кладовщики и грузчики.

В ходе проверки гуманитарного склада были истребованы ксерокопии товарно-транспортных накладных, поступившей на склад гуманитарной помощи, а также сделаны ксерокопии документов дальнейшего движения товара с территории склада в период с августа по октябрь 2014 г. По итогу проверки совместно с работниками склада были сняты остатки товара, находящегося на территории склада на период 13.12. 2014, о чем составлены соответствующие документы.

Провести ревизию на территории склада гуманитарной помощи №1 не представляется возможным ввиду отсутствия документации поступившего товара на склад, т.е. в момент проверки было выяснено, что на склад завозилась гуманитарная помощь от граждан Российской Федерации (одежда и продукты питания), которая учету не подлежала, также на склад завозилась продукция, изъятая из магазина "Метро", а именно моющие, чистящие средства, порошок, чай, кофе, соки, воды, мука, крупы, средства личной гигиены, масло, специи, также на складе в большом количестве находятся остатки кондитерской продукции фирмы "Рошен" и изъятые остатки табачной продукции (табачный цех).

На склад постоянно поступает продукция предприятия ПАО "Луганск-Нива", а также склад пополняется продуктами от волонтеров. В ходе частичного проведения встречных проверок нарушений не выявлено. Также в ходе проверки были опрошены сотрудники гуманитарного склада по вопросам работы склада, выдачи пайков сотрудникам, а также получения заработной платы. Опросом установлено, что заработная плата выдавалась в период с августа по ноябрь 2014 г. включительно два раза в месяц как аванс и заработная плата.

По данному факту все работники поясняют, что деньги им на руки выдает Пугачев И.Н., а ему соответственно привозит Горохов В.Н., о чем составляются ведомости. Однако Пугачев И.Н. отрицает факт выдачи денежных средств в августе, сентябре и частично в ноябре, со слов последнего ведомости на получение заработной платы находятся у Потапова В.Н., который готов их предоставить по требованию. 19.12. 2014 г. при проверки оптового склада находящегося по адресу г. Луганск ул. Лутугинская 97 (оптовая база "АВК") было выявлено передачу сахара в количестве 20 тон согласно требования подписанного Потаповым В.Н. в адрес ООО "Ольвин" директором которого является Бакши Юрий Викторович 18. 08. 1957 г. р. проживающий по адресу с. Нижне Теплое ул. Ленина д.16 кв. 16.

В настоящий момент Бакши Ю.В. устанавливается для проведения встречной проверки. В ходе проведения опроса водителей гуманитарного склада расположенного по адресу г. Луганск ул. Лутугинская 127 г. (оптовая база "Марс") была получена информация о перемещении остатков спиртных напитков принадлежащих оптовому складу "Марс" на территорию гуманитарного склада №1 (оптовая база "Рошен"), в иной бокс расположенный с тыльной стороны склада.

При проверке выше указанного склада были выявлены продукты питания спиртные напитки в широком ассортименте, масло, мука, рис, крупы, чай, кофе, шоколадная продукция, консервы в ассортименте сухофрукты, гуманитарная помощь поступившая от КПРФ (газовые мини печи ,газовые баллоны, приборы для розжига), промышленный ксерокс с наклейкой ОБСЕ, кабельная продукция в бобинах. Большинство продуктов питания имеют торговую марку "АРО", которая является эксклюзивным поставщиком гипермаркетов "МЕТРО". Данный склад опечатан для проведения ревизии и установления лиц, ответственных за хранение и выдачу данного товара.

Напомним, что Плотницкий "подгребает" под себя весь более-мене выгодный бизнес в "республике" и "заказал" атамана Косогора, с которым не поделил топливный бизнес в ЛНР.

Фото: стоп-кадр, видео: rutube.ru