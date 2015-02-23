В Горловку вошли две колонны российской техники, возможен штурм Дзержинска - СМИ

В понедельник, 23 февраля, в захваченную местными боевиками, иностранными наемниками и российскими военными Горловку Донецкой области вошли две колонны военной техники.

Об этом со ссылкой на свидетелей из числа местных жителей сообщает городской сайт Горловки 06242.com.ua.

"Со стороны Дебальцево, Горловку, вошли две большие колонны террористов", - проинформировали жители Горловки.

Жители предполагают, что оккупанты готовятся к штурму расположенного по соседству Дзержинска, который контролируют украинские военные.

Напомним, что несколькими днями в Горловку вернулись части "фольскштурма", потрепанные в боях за Дебальцево.