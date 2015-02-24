Крымский адмирал-дезертир требует от Украины выплачивать ему пенсию

Бывший начальник Генштаба, адмирал Юрий Ильин, потребовал от Минобороны выплатить ему материальную помощь, пенсию и денежное обеспечение.

Об этом сообщают Наші гроші.

Предатель подал иск против Украины в Высший административный суд, зарегистрированный 16 февраля.

В частности, Ильин просит суд признать противоправной бездеятельность Минобороны относительно невыплаты причитающихся ему материальной помощи, денежного обеспечения и неназначения пенсии.

Судебное заседание по этому делу состоится в Киеве завтра, 25 февраля, в помещении Окружного административного суда.

Между тем, 16 февраля Высший админсуд рассмотрел иск адмирала к президенту Украины с требованием обязать последнего издать указ об увольнении его в запас по состоянию здоровья.

Как отметил суд, Ильин до сих пор находится на военной службе – с ним заключен онтракт на период с 18 февраля 2014 года по 21 августа 2022 года.

Напомним, 28 февраля 2014 года и.о. президента Александр Турчинов уволил Ильина с должности начальника Генштаба – Главнокомандующего ВСУ. При этом он остался в распоряжении министра обороны при Генштабе и на всех видах обеспечения.

В тот же день Ильин попросил направить его в Военно-медицинский клинический центр Крымского региона, куда и отправился в начале марта. В результате, врачи выдали ему заключение об ограниченной годности к службе по состоянию здоровья.

Адмирал подал рапорт об увольнении в запас, который был передан и.о. президента.

Однако получил отказ в увольнении из-за невозможности подобных действий в период частичной мобилизации.

В июле 2012 года бывший президент Виктор Янукович назначил Юрия Ильина командующим ВМС Украины. 24 августа 2013 года Ильину было присвоено звание адмирала.

19 февраля 2014 года Янукович назначил Ильина начальником Генштаба. По данным СМИ, после назначения Ильин приказал военным зачистить Майдан, но его приказ не был выполнен.

После увольнения с должности начальника Генштаба Ильин продолжал издавать приказы, считая и.о. президента Александра Турчинова нелегитимным.

В начале сентября прошлого года Генпрокуратура возбудила против Ильина уголовное производство по факту дезертирства.