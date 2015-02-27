Среди задержанных исполнителей теракта в Харькове боевики банды "Оплот" и экс-"беркутовец" - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех непосредственных организаторов и исполнителей взрыва в Харькове во время мирной акции 22 февраля, сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Об этом передает УНИАН.

По его словам, всего в рамках проведения антитеррористической операции в Харькове и Харьковской области за последние дни задержаны 11 человек.

Наливайченко отметил, что, в частности, работниками СБУ 22 февраля в Харькове и Харьковской области были задержаны 4 человека, которые входили в состав террористически-диверсионной организации. Во время обысков у них был изъят реактивный пехотный гранатомет "Шмель" и другое оружие. Таким образом, как отметил председатель СБУ, было предупреждено проведение группировкой опасного теракта.

Говоря о совершенном 22 февраля теракте, Наливайченко отметил, что среди трех задержанных граждан Украины - двое братьев. Они входили в состав так называемой группировки "Харьковские партизаны", и их деятельность координировалась непосредственно из города Белгород Российской Федерации двумя гражданами, которые еще не задержаны. По словам Наливайченко, все трое задержанных были активистами "Оплота", кроме того, один из них – бывший работник спецподразделения "Беркут", принимавший участие в действиях против активистов Евромайдана.

Во время допроса один из задержанных по кличке "Рыжий" рассказал, что в ноябре прошлого года посещал Белгород, где получал деньги и приспособления для совершения терактов. Также он сообщил, что накануне проведения в Харькове мирной акции тщательно изучил все ее анонсы, после чего установил мину МОП-100, а на следующий день привел ее в действие с помощью прибора дистанционного управления. Задержанный также отметил, что за выполненную "работу" членам группировки было обещано вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов.

Также Наливайченко сообщил, что во время обысков у указанных лиц было изъято 2,8 кг пластида, 6 гранат Ф-1, детонаторы, другое оружие.

"Мы считаем, что этой группировкой руководило ГРУ генерального штаба вооруженных сил РФ", - отметил Наливайченко.

Отвечая на вопрос, возможно ли повторение подобных терактов в других крупных городах Украины, Наливайченко сказал, что "понятно, что с ликвидацией этой группы вопрос снятия угрозы полностью не решен".

Также, обращаясь к гражданам, он попросил их "максимально доверять правоохранительным органам и сообщать обо всех подозрительных предметах для того, чтобы оградить людей при проведении ими массовых или протестных акций".

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел задержали организатора и исполнителей теракта в Харькове 22 февраля, в результате которого погибли четыре человека.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ взяла c поличным двух информаторов ФСБ, которые готовили новые теракты в Харькове.