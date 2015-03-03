Порошенко утвердил ликвидацию Нацкомиссии по вопросам морали

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали", который создает предпосылки для ликвидации Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"В соответствии с Законом № 173-VIII от 10 февраля, из Закона Украины "О защите общественной морали" исключаются положения относительно определения статуса и принципов деятельности Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что контроль за соблюдением требований законодательства в сфере защиты общественной морали в пределах своей компетенции осуществляют Министерство внутренних дел Украины, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере культуры, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере кинематографии, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственного таможенного дела, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового, таможенного законодательства, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Общественный контроль за соблюдением требований законодательства в сфере защиты общественной морали осуществляют творческие союзы, которые действуют в сфере культуры и искусств, журналистики. Государство обеспечивает финансовую поддержку по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований настоящего и других законов в сфере защиты общественной морали в порядке, определенном Кабинетом министров Украины", - сообщает пресс-служба Президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада ликвидировала Нацкомиссию по вопросам морали.