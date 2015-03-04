Эксперт объяснил, как можно "привязать" Донбасс к Украине

Чтобы "привязать" к Украине оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей, Киев должен вести последовательную государственную политику.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

"Привязать Донбасс к Украине можно только понятной и последовательной государственной политикой, — считает эксперт. — Поэтому принципиально важна определенность. Если Украина намерена отмежеваться от захваченных террористами территорий, то об этом нужно честно сказать и помочь людям, которые стремятся остаться с Украиной, сделать свой выбор".

По его мнению, политика поощрения не будет успешной в традиционном смысле, ведь существует много предубеждений и эмоциональных реакций в отношениях Донбасса и остальной Украины. "Думаю, только рациональный прагматичный подход позволит нам найти общую базу для решения этого конфликта", — подчеркнул политолог.

Отвечая на вопрос о том, станет ли Донбасс по-настоящему украинским, Розумный заметил, что важно переосмыслить содержание украинской идентичности.

"В течение последнего времени я стараюсь продвинуть две идеи о политике идентичности. По моему мнению, украинская идентичность должна перестать быть ретроспективной, а стать перспективной. Это означает, что она должна опираться не на мнимое мифологическое общее прошлое, а на вдохновляющее общее будущее", — подчеркнул эксперт.

"Второе изменение, которое нам нужно - это переход от эксклюзивной модели идентичности к инклюзивному. Украинец должен определяться не тем, чем он отличается от всех других, а тем, как много он способен включить и привлечь в свою культуру, государственное строительство, через какие механизмы он сможет реализовать национальные интересы. Если нам удастся изменить таким образом политику идентичности, то Донбасс, наверное, сможет стать украинским, если только не вольется окончательно в альтернативный проект — российский имперский национализм", — подытожил Розумный.

Напомним, что заместитель главы "Правого сектора" по политической работе Андрей Тарасенко рассказал на чате в "Главреде", что президент РФ Владимир Путин не остановится на Донбассе, без Украины Россия – недоимперия.