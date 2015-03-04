Прокуратура уведомила Кернеса о подозрении в похищении, пытках и угрозах убийства

Следователи Генеральной прокуратуры Украины 2 марта уведомили мэра Харькова Геннадия Кернеса о подозрении в похищении, пытках и угрозе убийства человека, сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Об этом передает УНИАН.

Кернесу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

По состоянию на 4 марта потерпевшие и Кернес уже ознакомились с материалами уголовного производства.

В настоящее время с материалами производства знакомится сторона защиты, после чего уголовное производство с обвинительным актом будет направлено в Высший специализированный суд Украины для определения подсудности.

Напомним, ранее ГПУ обещала предъявить Кернесу подозрение в пытках и хулиганстве.