Выводы голландских экспертов: "Боинг" на Донбассе был сбит российским "Буком"

Международная Группа криминалистов (J.I.T), которая проводит расследование крушения малазийского "Боинга-777" на Донбассе, сделала первые выводы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нидерландов, передает Uainfo со ссылкой на голландские СМИ.

Эксперты собрали и обработали свыше миллиона документов, видео и фото. Большой объем материала вынудил экспертов значительно увеличить состав аналитической группы.

Было установлено, что самолет сбит из установки "Бук", которая была привезена из России в Украину незадолго до трагедии. Также специалисты уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось либо российскими специалистами, либо боевиками под руководством этих специалистов.

Сейчас экспертам предстоит не только выявить круг подозреваемых и собрать доказательства, но и представить суду факты и доказательства, достаточные для вынесения обвинительного приговора. Над этим сейчас работает прокурорская группа.

В прокуратуре Нидерландов также отметили, что есть установленные свидетельства того, что секретные службы РФ пытались взломать и проникнуть в компьютерные системы голландской полиции и прокуратуры.

Напомним, 25 декабря главарь боевиков ДНР Александр Захарченко заявил, что лично "видел", как на высоте 10 километров украинские самолеты сбивают "Боинг" .