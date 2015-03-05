Сегодня Евросоюз может отменить санкции против "семьи" Януковича

Совет Евросоюза сегодня, 5 марта, может отменить персональные санкции, введенные против 18 бывших украинских чиновников времен Януковича.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Стоит отметить, что санкции, наложенные на четверых представителей "семьи" могут быть сняты, поскольку Украина до сих пор не начала уголовных производств и не выдвинула им обвинений.

Как известно, 5 марта 2014 года Евросоюз на один год заморозил активы 18 бывших украинских чиновников, которые подозревались в завладении государственной собственностью.

Этот список возглавил Виктор Янукович.

Кроме беглого президента, под санкции попали бывший премьер Николай Азаров вместе с о своим сыном Алексеем, сыновья экс-президента Александр и Виктор, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-председатель СБУ Александр Якименко, бывший первый заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов, экс-министр юстиции Елена Лукаш, бывший глава администрации Януковича Андрей Клюев и его брат Сергей Клюев, другие высокопоставленные должностные лица.

Ожидается, что изменения в санкционный список будут обнародованы в пятницу, 6 марта.

Напомним, вчера, 4 марта, стало известно о задержании по ордеру Интерпола экс-главы Минфина Юрия Колобова.