Дело Савченко: как заставить Путина освободить украинскую летчицу

6 марта 2015, 09:11

Эксперты рассказали, остались ли сегодня у мирового сообщества и Украины рычаги давления на Россию, способные заставить ее освободить Надежду Савченко.

Несмотря на многочисленные призывы, обращения и минские договоренности, украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко продолжает оставаться в российской тюрьме. 4 марта Президент Украины Петр Порошенко предпринял еще одну попытку воззвать к здравому смыслу российского руководства — отправил письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой немедленно освободить Савченко. Пока что ответа от Путина не последовало, а Надежда по-прежнему пребывает под стражей.

"Главред" поинтересовался у экспертов, остаются ли на сегодняшний день какие-либо способы (политические, дипломатические, правовые) заставить российское руководство освободить Надежду Савченко или изменить условия ее содержания под стражей. Кроме того, они рассказали, зачем Путину дело Савченко, а также почему в России не торопятся с окончательным выводом по этому делу, чего выжидают.

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

 Владимир Фесенко:

Нельзя говорить, что мир и Украина просто молча наблюдают за тем, что делают с Савченко в России. Все-таки есть и требования, и обращения. Другое дело, что ситуация с Надеждой Савченко напоминает (просто в других измерениях) ситуацию с войной России против Украины: мир пытается прекратить эту войну, но если Россия хочет, то она, несмотря ни на что, продолжает ее.

Простите за этот термин, но по отношению к некоторым людям у Путина проявляются садистские наклонности. И если он задался целью унизить человека, создать для него нечеловеческие условия существования, он это делает. Савченко для Путина — это олицетворение Украины: издеваясь над Савченко, Путин фактически издевается над Украиной.

К сожалению, ни Украина, ни мир заставить Путина традиционным правовым способом освободить Надежду Савченко не смогут. Потому эта история сегодня набирает драматических и даже трагических оборотов. Однако тут вся проблема в Путине и деформациях его психологии.

В этом деле нет политической цели — тут сам процесс мук и страданий Надежды Савченко, похоже, доставляет удовольствие некоторым высшим российским руководителям. Повторюсь, они издеваются над ней сознательно и целенаправленно. Для них это персонифицированное издевательство над Украиной, от чего они получают удовольствие — это уже преступные деформации в психике и предмет интереса для психиатров.

Сейчас следует делать то же, что делали ранее, когда совершались подобные преступления. "Батьківщина" уже сделала первый шаг, создав "черный список". Пока что это, скорее, политический документ и призыв к западным институтам. Если все закончится, не дай Бог, трагически, то нужно будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Хотя уже есть соответствующие обращения, возможно, юристам придется переоформлять их и требовать персонального наказания людей, которые доводят Надежду до смерти. Должен быть "список Савченко", куда будут внесены люди, в том числе высшие российские руководители, включая Путина, которые доводят нашу летчицу до смерти. Не дай Бог, это случится, их нужно будет обвинять на разных уровнях международного уголовного правосудия.

Владимир Огрызко

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

 Владимир Огрызко:

К большому сожалению, способов заставить Путина и Россию освободить Надежду Савченко на сегодня нет. И так вышло не потому, что их нет как таковых, которые бы урегулировали ситуацию согласно международному праву, международному гуманитарному праву и т.д. Таких способов нет потому, что мы имеем дело с режимом, который совершенно пренебрегает всеми цивилизованными формами общения и сосуществования с другими странами.

Существует много формальных возможностей для того, чтобы Надежду, как минимум, освободили из-под стражи. Я уже не говорю о том, чтобы ее отпустили — пусть хотя бы просто освободят из-под стражи, чтобы она могла пребывать какое-то время в том же дипломатическом представительстве Украины или любой другой страны на выбор. Но мы имеем дело с людьми, для которых эти вещи являются неприемлемыми по определению. Поэтому какие бы мы сейчас не искали очередные формы влияния — заявления, резолюции, призывы или письма, это, на мой взгляд, не будет иметь никакого значения, потому что на эти вещи Россия не реагирует. Поэтому по данному вопросу я, скорее, пессимист, чем оптимист.

Даже для людей, непосвященных в детали дела Савченко, понятно, что все это изначально шито белыми нитками. Если среди прочего ей инкриминируют незаконное пересечение границы, то о чем можно говорить? Если ее похитили на украинской территории, перевезли на российскую, а потом обвиняют в самовольном незаконном пересечении границы, то тут комментарии излишни. Кроме того, есть доказанные факты, свидетельствующие о том, что российские журналисты погибли до того, как она появилась в том районе, где это случилось.

Вопрос в том, что Надежду хотят заставить умереть, чтобы не доводить дело до судебного рассмотрения, потому что оно сразу развалится, как карточный домик. Не за что осудить Савченко, поэтому они вцепились в ее решимость голодовать до конца, чтобы, таким образом, закрыть дело. Они действуют по известному сталинскому принципу: нет человека — нет проблемы.

Для любой цивилизованной страны это было бы неприемлемо по определению. Но поскольку Россия и цивилизация, Россия и международное право, Россия и гуманизм — это вещи почти несовместимые, то любая реакция на то, что может случиться, будет длиться недолго. Как это было в контексте убийства Немцова, когда через пару дней после случившегося начнут обсуждать, нужно ли нам еще долго ограничивать сотрудничество с Россией, как это сегодня сделал господин Штайнмайер.

Григорий Перепелица

Доктор политических наук, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины

 Григорий Перепелица:

Уже было подобное этому дело — дело Магнитского, по которому принимал заявление даже Конгресс США. Однако ничего не помогло, и в результате Магнитский умер в заключении, или его там замучили до смерти. Это было дело Соединенных Штатов, но и это не помогло вытащить человека из российской тюрьмы. Что тогда в аналогичной ситуации может сделать Украина, чтобы освободить своего гражданина?

Для путинского профашистского режима не существует никаких моральных норм, как и норм международного права. Несмотря на то, что Президент Порошенко сразу после Минска-2 заверил, что Надежда Савченко будет освобождена, поскольку это якобы обсуждалось во время переговоров, мы должны понимать, что этот пункт, как и другие положения договоренностей, не будет выполнен Путиным. Каждая сторона минские договоренности рассматривает с точки зрения своих собственных интересов. Для Путина было важно ослабить нашу оборону, отодвинув украинское тяжелое вооружение на 30 километров, чтобы впоследствии легко прорвать оборону танковыми подразделениями или их соединениями. Это была главная причина, почему он приехал на так называемый Минск-2. Все остальное его мало интересовало.

Никакие дипломатические меры, никакие международные правительственные организации не имеют влияния на данный процесс. С Путиным нужно общаться, прибегая к симметричным мерам. А такие меры очень распространены в отношениях между разведывательными службами, когда производится обмен одного разведчика на другого. По такому сценарию освободить Савченко возможно. А все остальные обращения к международным нормам, правам человека для российской политической системы ничего не значат.

Дело Савченко — вопрос символической политики. Для подпитки каких-то стереотипов мышления нужны жертвы или события, как, к примеру, убийство Немцова, которое было нужно с символической точки зрения, чтобы дать непокорным и несогласным понять, что с ними будет то же самое, если они удумают критиковать Кремль или говорить о том, что Крым — украинский. Российское общество четко уловило этот посыл. Такая политика для России не нова. Сталин постоянно подпитывал сознание определенными символами (например, делом врачей и т.д.). Все это специально инспирировалось, чтобы общество было запугано и постоянно прощало все недостатки и огрехи власти, и думало о том, что главное — не дать врагу подрывать страну.

Савченко для такой цели очень подходит, потому что она — боец, была штурманом боевого вертолета Ми-24. Россияне говорят, что она наводила на мирные селения оружие, убивала защитников "Новороссии", а потом была в "Айдаре" и якобы убила мирных российских журналистов, хороших парней, которые говорили правду. Так они пытаются показать, что с "хунтой" нечего церемониться — ее нужно просто уничтожать. По их логике, все представители "хунты" (и сидящие в Киеве, и воюющие) являются агрессорами, а потому должны быть наказаны. Это своего рода символ возмездия на примере одного человека. Тут срабатывает тот азиатский принцип, на котором построена вся духовность российского общества: мол, ату его, убьем его — восстановим справедливость.

Таким образом, суд над Надеждой в российском общественном сознании воспринимается как восстановление справедливости и месть за погибших честных и правдивых российских журналистов, которые борются за свободу "Новороссии" против "бандеровщины". Это важный информационный символ, на котором многое раскручивается.

Аналогичным делу Савченко является дело Магнитского, которого замучили до смерти или убили в российской тюрьме — и что, какие последствия? Никаких. Ну, был "список Магнитского" и какие-то санкции, но для Кремля это не имело особого значения.

Россия считается только с силой и действует по принципу "зуб за зуб". Эта страна по своей природе страна-"хищник" — с таким государством нельзя договариваться на цивилизованных условиях или говорить о гуманитарном праве. Они для России ничего не значат, она чихать хотела на гуманитарное право. Поэтому от нее ничего не стоит ожидать. Только обмен Надежды на важную персону сможет спасти нашу летчицу. Но для этого должны соответственно действовать украинские спецслужбы — ведь по Донбассу среди боевиков столько генералов бегает. Для этого нужна воля высшего руководства государства, которой пока что мы не видим.  

Надежда Майная

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