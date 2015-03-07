Украина сейчас страдает из-за своей порядочности - Саакашвили

Украина стала жертвой собственной порядочности, выполняя международные обязательства, и противостоит России, у которой порядочности нет.

Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире "Шустер Live", передает ZN.UA.

"И что получилось? "Союзники" Украины пришли в 90-х годах и сказали: "Отдайте нам ваше ядерное оружие". И Украина отдала. А теперь Россия оккупирует ее земли, а "союзники" даже не дают современное оружие, чтобы защитить свою землю", - подчеркнул советник украинского президента.

Саакашвили заверил, что "Россия плевать хотела на все договоренности и законы".

"Она (Россия) все время наращивала свою военную мощь и теперь напала на Украину. И что теперь Украина имеет за то, что выполняла свои обязательства? Может ядерные ракеты? Или Запад хотя бы помог оружием, чтобы ответить на агрессию России?", - возмутился он.

Также Саакашвили отметил, что, находясь в США, провел множество встреч в поисках вооружения для помощи Украине в войне на Донбассе.