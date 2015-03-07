От субботы до субботы. Судороги коалиции, радикалы в центре внимания и прививка от эйфории

7 марта 2015, 21:22

Прогнозы о неэффективности новой Рады сбываются с пугающей точностью.

Коалиция "Европейская Украина" своими действиями заставляет усомниться, что в ее рядах сконцентрировано конституционное большинство парламентариев. Радикальная партия Ляшко оказалась именинницей в начале марта в парламентских стенах. Ситуация на Донбассе не способствует эйфории.

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание менее чем за сутки до плановой пленарной недели. Если учесть, что до этого слуги народа никуда не спешили, такая поспешность выглядит, как минимум, странной. Парламентариям предстояло принять непопулярные законы, необходимые для выделения МВФ нашей стране кредита. Раде VIII созыва выпала тяжелая участь: латать дыры в законодательстве, оставленные ее предшественниками. Изменения в пенсионное законодательство, не слишком приятные для работающих пенсионеров, парламентарии приняли с шестого раза, заставив экспертов усомниться в реальности наличия коалиции ответственных действий в нынешнем парламентском созыве.

К сожалению, прогнозы о невысокой эффективности нового парламента, сделанные еще до начала его работы, оправдываются с пугающей точностью. В коалиции нет единства и элементарного понимания, что такое "национальные интересы", и многие слуги народа явно не спешат отказываться от своих бизнес-проектов ради страны. Монолитность "Европейской Украины" - даже не миф, а объект насмешек. Самым эффективным парламентарием на сегодня выглядит Надежда Савченко, ни разу не побывавшая в Верховной Раде, но заставившая считаться с собой российскую репрессивную машину. Судя по переформатированию депутатской группы из "Экономического развития" в "Возрождение", держатели пакетов политических акций за пределами Рады готовятся то ли к смене формата коалиции, то ли к собственных защите бизнес-преференций. По крайней мере, информация о ротации в составе правительства и руководстве Национального банка после получения кредита МВФ становится все более громкой.

Пока ж очевидные изменения прошли в списке самых богатых украинцев, опубликованном журналом Forbes. Несколько миллиардов долларов потерял Ринат Ахметов, который продолжает оставаться самым богатым украинцем, а его бизнес-партнер Вадим Новинский вылетел из списка влиятельного журнала. Больше нет полновесного миллиарда долларов у Петра Порошенко, зато экс-чиновник АП Юрий Косюк, вернувшийся в бизнес в августе, остается в списке миллиардеров вместе с Виктором Пинчуком и представителями группы "Приват" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

 Интересно отреагировала на кризис в парламентской коалиции Радикальная партия Ляшко, имеющая в ней далеко не самую крупную, но весьма беспокойную фракцию. Ляшковцы устроили публичные разборки со своим бывшим коллегой Мельничуком, которые вылились в самую масштабную потасовку последних лет. Бывший комбат "Айдара" перешел в группу "Воля народа", тем самым спас ее от роспуска, что было использовано лидером Радикальной партии в максимальном пропагандистском объеме. Злые языки предположили, что Олег Валерьевич сотоварищи старается, дабы не допустить голосования за согласие парламента на арест троих судей Печерского суда – Оксаны Царевич, Виктора Кицюка и Сергея Вовка. Впрочем, парламентарии все равно дали разрешение на "судный день" для упомянутых служителей Фемиды. Зато выслушать главу правления Национального банка Валерию Гонтареву под куполом парламента не смогли – радикалы практически заглушили ее выступление криками "Ганьба!".

 Несмотря на перемирие и продолжающийся отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения Рада поддержала президентское предложение об увеличении численности Вооруженных Сил до 250 тысяч человек. Обстановка на Донбассе остается наэлектризованной, и глава государства вовсе не случайно предостерег Дональда Туска и других представителей европейской политической элиты от чрезмерной эйфории в отношении выполнения Минских соглашений. Ему вторит Леонид Кучма, отметивший, что Кремль категорически против участия США в мирных переговорах по Донбассу.

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Рада статья авторская статья Магда Евгений Магда
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