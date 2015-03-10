Россияне воспользовались "перемирием" и создали из банд боевиков "армию Новороссии"

Пользуясь "перемирием", командование российско-террористических войск продолжает совершенствовать уровень боеспособности своих формирований, и продолжают производить обстрелы передовых позиций украинских войск в зоне АТО. На сегодняшний день оно сумело создать единую командную структуру т.н. "армии Новороссии".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Российско-террористические войска продолжают производить обстрелы передовых позиций украинских войск в зоне АТО как из стрелкового оружия (в большинстве случаев), так и из тяжёлого пехотного вооружения (гранатомётов, минометов, ПТРК), а также ствольной артиллерии и РСЗО (прежде всего, на приморском и донецком направлениях). Также на протяжении прошедших выходных и праздничных дней (07-09.03) фиксировалось по 1-2 боестолкновения в сутки, с применением как пехотного, так и артиллерийского вооружения

Пользуясь "перемирием", командование российско-террористических войск продолжает совершенствовать уровень боеспособности своих формирований. На сегодняшний день оно сумело создать единую командную структуру т.н. "армии Новороссии".

Не смотря на разделение оккупированных территорий на ДНР и ЛНР, их военные формирования на данный момент уже перестроены и имеют четкую структуру, в том числе в области оперативного и административного управления, строятся и действуют по единому плану и единому замыслу.

По сути, в ходе "перемирия" военное руководство РФ провело переформатирование бандформирований ЛНР и ДНР и формирований переброшенных на Донбасс российских наемников в подчиняющуюся единой системе командования вполне боеспособную армию", - отмечает Тымчук.

По его информации, "одновременно с этим непосредственно "на передовой" продолжаются мероприятия, направленные на повышение уровня боеспособности формирований российско-террористических войск, включая доукомплектование их боевой техникой и вооружением, личным составом. Также осуществляется проведение комплекса боевой подготовки и накопление материально-технических ресурсов.

На протяжении последней недели отмечается перемещение от 30 до 80 единиц боевой техники и автотранспорта в сутки - как с участка на участок, так и с территории РФ на оккупированную территорию Донбасса", - подытожил эксперт.

Ранее Тымчук сообщал, что россияне продолжают сколачивать "армию Новороссии", сгоняя в нее разрозненные банды с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а главарям присваивая "звания".

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