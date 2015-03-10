В "Приморскую" ударную группу пригнали 25 танков, 20 бронемашин и тысячи наемников

В результате проведения перегруппировки и маневра силами и средствами боевики сумели создать на ряде участков и направлений мощные ударные тактические группы. Так, Приморская ударная тактическая группа – на Мариупольском направлении, в основном сосредоточена севернее и северо-западнее Новоазовска.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Приморская ударная тактическая группа – на Мариупольском направлении, в основном сосредоточена севернее и северо-западнее Новоазовска. Часть сил и средств даной группы участвует в боях на линии Павлополь – Широкино, ещё часть сил и средств оперирует в районе Заиченко – Октябрь", - пишет эксперт.

По его информации, в составе данной ударной группы всего до 2 500 чел, разбитых на несколько тактических групп смешанного состава (местные боевики и российские наемники).

"Группа также насчитывает 25 танков и 18-20 ББМ, имеет большое количество транспортных средств (до 60 единиц армейского автотранспорта, более 20 МТ-ЛБ и других тягачей, разного рода переоборудованных автомобилей повышенной проходимости, прежде всего в составе мобильных минометных групп).

Перманентно пополняется боевой техникой и живой силой, поступающей как через Тельманово с северного направления, так и непосредственно через границу с территории РФ в районе н.п.Максимово (раз в сутки через Новоазовск и Безымянное проходит по 10-12 единиц бронетехники и автотранспорта).

Данную ударную группу поддерживает артгруппа, имеющая в своем составе 14 установок РСЗО и порядка 32-36 орудий ствольной и самоходной артиллерии, большое количество минометов. Артгруппа преимущественно действует отдельными огневыми подразделениями, но управляется с единого командного пункта", - пишет нардеп.

Ранее Тымчук сообщал о Северной ударной тактической группе, которая действует на Донецком направлении. Данная группа оперативно подчинена "Горловскому гарнизону", который усиленно пополняется живой силой и бронетехникой.

Напомним, ранее Тымчук отмечал, что пользуясь "перемирием", командование российско-террористических войск продолжает совершенствовать уровень боеспособности своих формирований, и продолжают производить обстрелы передовых позиций украинских войск в зоне АТО. На сегодняшний день оно сумело создать единую командную структуру т.н. "армии Новороссии".

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