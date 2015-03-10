Россия продолжает гнать на Донбасс вооружение и стягивает военных на границу - Госдеп

Государственный департамент США может подтвердить, что российская сторона в течение последних дней продолжает поставлять на оккупированные территории восточной Украины тяжелое вооружение и сосредоточивает дополнительные силы на границе, заявила во вторник в Вашингтоне спикер госдепа Джен Псаки.

Об этом сообщает Укринформ.

"Россия продолжает переправлять военное оборудование пророссийским сепаратистам на востоке Украины. Мы можем подтвердить, что в течение нескольких последних дней Россия переправила дополнительные танки, бронетехнику и артиллерийские ракетные установки, а также другое военное оборудование", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства США.

Она также проинформировала, что американская сторона имеет информацию о сосредоточении российских батальонных тактических групп около украинской границы.

В то же время Псаки отметила, что подобные тенденции с российской стороны наблюдались и в прошлом, и не стала говорить о том, что это может значить. "Мы наблюдаем за этим очень внимательно", - подчеркнула спикер госдепартамента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне опасаются: под предлогом перемирия РФ готовит широкое наступление на востоке Украины.