У Обамы все размышляют: давать ли оружие Украине

Президент США Барак Обама считает, что на данный момент американское летальное оружие для Украины может только усилить конфликт.

Об этом сказал пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест, пишет УНИАН.

В частности, Эрнест объяснил, что в Администрации президента США размышляют над тем, какие могут быть последствия после возможного обеспечения ВСУ летальными видами вооружения.

"Первым является то, что это вероятно, фактически по определению, приведет к большему кровопролитию. И дело в том, что наше участие и наша поддержка этих продолжающихся дипломатических переговоров (по урегулированию ситуации мирным путем) является свидетельством того, что мы пытаемся избежать большего кровопролития", - отметил Эрнест.

Вместе с тем, он отметил, президент США считает, что решение вооруженного конфликта в Украине не лежит в военной плоскости.

По его убеждению, глупо предполагать, что если США смогут предоставить достаточную военную поддержку украинским военным, то это поможет остановить военные операции, которые осуществляются при поддержке России на востоке Украины.

"Было бы неразумно, если бы США поставляли столько вооружений украинской армии, чтобы она могла преодолеть военную операцию, которую сейчас поддерживает Россия", - заметил он.

При этом, Эрнест отметил, что к тому же, предоставление Украине летальной военной помощи может привести к определенной эскалации ситуации на Донбассе.

"Если потенциальные возможности украинских военных основательно усилятся, это может заставить и увеличить реакцию России и поддерживаемых ею сепаратистов", - считает Эрнест.

Напомним, ранее сообщалось, что США будут поставлять Украине безпилотники и бронированные военные автомобили Humvee