На Донбассе боевики беспокоили силы АТО обстрелами на трех направлениях

В зоне АТО на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь, при этом пять из атак были направлены непосредственно по позициям силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что вооруженнные провокации террористов зафиксированы на трех направлениях, начиная с вечера 15 ноября и до утра следующего дня.

"Наемники продолжали вести как неприцельный огонь, так и обстреливали непосредственно наши позиции на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях", — отметили военнослужащие.

По их данным, из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели провокационный огонь в направлении Новгородского, Марьинки, Опытного, Песков и Авдеевки.

"По Новотошковкому и Широкино захватчики открывали прицельный огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — добавили в штабе проходящей на востоке нашей страны спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України