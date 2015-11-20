Обозреватель об изменениях в Украине: назад в Империю дороги нет

Происходящие в Украине изменения неуклонно ведут к тому, что она все больше отдаляется от советской (российской) империи.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

По его мнению, то что всемирно известный финансист и меценат, основатель фонда "Открытое общество" Джордж Сорос купил большую часть украинской IT-компании — это очень хорошо и очень важно. "Сорос — представитель мировых денег и, если он делает такой шаг первым — это значит, что он верит в Украину, верит в стабильность государственных институтов, верит в то, что назад в Империю дороги нет, верит в то, что для его и других западных денег в Украине будут очень благоприятные условия", — пишет обозреватель.

"США в лице Пайетта тоже подстраховывают создание прозрачного климата для инвестиций — Джеффри заявил, что США будут вводить персональные санкции против чиновников, которые будут рьяно губить своими агрессивными проверками наши точки роста", — подчеркнул эксперт.

"Тем более IT (для не специалистов поясню грубо — это отрасль компьютерного программирования и всего такого) — это очень мощная потенциальная точка роста Украины (наряду с космосом, аграрным бизнесом и т.д.) И такие точки роста нуждаются в инвестициях, чтобы затем потянуть вперед весь локомотив нашей экономики", — объяснил Пономарь.

"Кабмин вчера сообщил, что в области автомобилевладения мы приближаемся к цивилизации тоже — ликвидируются "мамонты" совка и коррупции — ГАИ, МРЭО и справки-счет для купли-продажи машины", — продолжает перечислять обозреватель рудименты СССР, от которых избавляется Украина.

"Еще одно важное событие! Впервые в истории независимой Украины на ее землю ступит нога NASA. Нет, это не астронавты высаживаются. Это сегодня прибывает высокопоставленный представитель этой самой мощной в мире организации, которая занимается космосом. И поедет он в наш Днепропетровск — центр наших космических технологий. И будут они там решать, чтобы такого совместно США и Украине "замутить" в области космоса, чтобы наши восточные соседи расстроились окончательно и бесповоротно", — подытожил политолог.

Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после аннексии Крыма нужно вернуть России все территории, которые ей принадлежали при Российской империи.