Российский журналист о Путине: операция "Спасти полковника Пу" идет полным ходом

Операция по спасению реноме президента РФ Владимира Путина в глазах демократического мира, подвергающегося атакам террористов, идет полным ходом.

Об этом популярный российский тележурналист, руководитель телевизионного интернет-проекта Sotnik TV Александр Сотник пишет в американском русскоязычном издании "7 дней".

Операция "Спасти полковника Пу" идет полным ходом. И, на первый взгляд, вполне успешно. После серии терактов в Париже весь мир заговорил о том, что "террористы объявили войну цивилизации". Что и требовалось доказать. Не об этом ли кричал с трибуны Генассамблеи ООН наш "железнокрылый голубь"? Не он ли предупреждал мир, вскидывая над головой чистые руки чекиста, что в опасности — все? Чудовищное предсказание сбылось, как и предупреждала "лубянская Кассандра" — всеми оболганная, изолированная, но так и не услышанная. И вот — доигрались: жахнуло в самом сердце Европы, в Париже. Полиция Нью-Йорка поставлена на уши, а террористы из ИГИЛ грозят Вашингтону и Риму новыми атаками, пишет журналист.

По словам автора статьи, на саммит G-20 Путин прибыл как сказочный уродец, готовый нырнуть в кипящее молоко, и вынырнуть из него "добрым молодцем": свеженьким, чистеньким и готовым к новым схваткам в борьбе с гидрой мирового террора. Ведь кто, кроме него, имеет столь внушительный опыт борьбы с этой чумой? Это он "мочил" ее все годы собственного пребывания у власти, душа 15 лет кряду. "Мочил", вытирая досуха все сортиры мироздания — от Чечни до самых до окраин…

И с ним поговорили. Подавив презрение, пожали руку, пишет Сотник. Процедив сквозь зубы, что "ты совсем не святой" — выслушали и согласились принять в "антитеррористическую коалицию". Это, конечно, еще не "ялтинская конференция", где Сталин на равных с Рузвельтом и Черчиллем согласовывали вопросы дальнейшего мироустройства, но практически — "Тегеран-43". Олланд, в связи с терактами не сумевший присутствовать на саммите в Турции, заявил, что после встречи с Обамой непременно пообщается и с Путиным. И российские пропагандисты взвыли: "Владимир Владимирович — самый востребованный лидер по борьбе с террором! Мы — снова в большой игре!.."

Но все это не совсем так. Точнее — несколько иначе, уточняет журналист. При встрече на "полях" нашему "цветку душистых прерий" было указано на то, что пора убираться из Украины, выведя вооружение со своими "вежливыми террористами" прочь — на территорию родной России. В противном случае, при невыполнении Минских соглашений до конца 2015 года, Кремль ожидают новые санкции от США и ЕС. Также Обама заявил, что преступление со сбитым MH-17 не удастся "перебить" террористическим актом, совершенным в отношении российского аэробуса А-321. То есть, перечеркнуть один теракт другим Кремлю не удастся, и отвечать за жертвы в малазийском "Боинге" придется все равно.

Не получилось у Путина и смягчить позицию по замороженным в США счетам своих подельников. Обама прозрачно намекнул, что это в России прокуратура и суд — карманные, а в Америке все обстоит с точностью до наоборот, и он — не "хозяин морозилки", по желанию которого можно что-то там "разморозить". Иными словами, Путин добился лишь одного: с ним вновь стали общаться, но лишь по вопросу борьбы с ИГ. Остальные темы лежат в совершенно иной плоскости, резюмирует Саша Сотник.

Напомним, известный российский политик, бывший народный депутат СССР и Госдумы России Виктор Алкснис рассказал, что на встрече "двадцатки" Путину был предъявлен жесткий ультиматум по возврату Украине оккупированной части Донбасса и Крыма.