У Порошенко анонсировали заочные суды над Януковичем и его соратниками

Со следующего года начнутся заочные судебные процессы над экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его соратниками.

Об этом лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко сообщил в ходе почтения памяти Героев Небесной Сотни по случаю второй годовщины начала Революции Достоинства, передает УНИАН.

"Суд дал разрешение на заочное осуждение Януковича и его ближайшего круга, которые создали преступную организацию, грабившую страну, а потом убивала людей. Согласно данным Генпрокуратуры, следствие будет продолжаться до конца декабря", — сказал Луценко.

Также он добавил, что со следующего года начнутся заочные, но открытые судебные процессы, над Януковичем и его соратниками. По словам Луценко, это поможет вернуть похищенные сообщниками активы Януковича и объявить их в международный розыск.

Больше о проблемах вокруг расследования преступлений времен Януковича читайте в статье "Главреда".