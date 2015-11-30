Регионалов бывших не бывает: мэр Славянска отказался от флага Украины, опубликовано видео

В Славянске Донецкой области во время официальных мероприятий по чествованию жертв Голодомора, мэр города Вадим Лях отказался взять в руки предложенный ему украинский флаг.

Городской голова возмутился действиями мужчины в военной форме, который хотел передать ему национальный символ. Флаг вместо мэра взял в руки помощник, пишет "Пресса Украины".

Вадим Лях — бывший депутат Славянского городского совета от Партии регионов, на выборах городского головы был представителем "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 28 ноября, в Украине и во всем мире чтили память жертв Голодоморов.

видео: youtube.com