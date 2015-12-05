Порошенко назвал количество российских солдат на Донбассе

На востоке Украины дислоцируются от 7 до 9 тысяч российских военнослужащих

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию "Le Figaro", пишет УНИАН.

"Нет другой опции, кроме Минских соглашений, которая обеспечила бы прекращение огня, вывод войск и тяжелых вооружений, а также гарантировала бы доступ международных организаций, таких как ОБСЕ. Россия подписала эти соглашения", — сказал он.

По словам Порошенко, на сегодняшний день Россия их не выполняет.

"На востоке Украины все еще дислоцированы около 7—9 тысяч российских военных", — отметил Президент, добавив, что "если мы хотим, чтобы настоящий мир и стабильность вернулись в Украину, Россия должна вывести своих людей и оружие".

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не вывела с востока Украины свои войска и оборудование.