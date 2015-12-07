Муженко рассказал, когда ждать очередной волны мобилизации

Очередная волна мобилизации тесно связана с демобилизацией военных. В случае сохранения стабильной ситуации на Донбассе демобилизация военнослужащих, призванных во время четвертой волны мобилизации, может быть объявлена в марте-апреле 2016 года.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко в интервью "5 каналу", пишет "Украинская правда".

"Проведение мобилизации и демобилизации будет зависеть от обстановки, которая складывается на фронте. 31 декабря завершается срок выполнения Минских договоренностей, после этой даты можно будет говорить о конкретных сроках мобилизации и демобилизации", — отметил начальник Генштаба.

По его словам, сроки и объемы седьмой волны мобилизации еще не определены.

"Решения еще нет и предпосылок для проведения очередной волны мобилизации на сегодняшний день нет, но подготовительные мероприятия проводятся", — сообщил Муженко.

Он также добавил, что седьмая волна мобилизации будет меньше по численности. У нас четвертая волна мобилизации из всех шести была самой массовой. Поэтому если будет седьмая волна, то она будет меньше по своей численности - количество личного состава не так влияет на снижение или увеличение потенциалов воинских частей", — подчеркнул Муженко.

Ранее Муженко заявлял, что с 1 января 2016 года планируется увеличение денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины

видео: 5 канал