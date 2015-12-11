Наши бойцы заняли высоту напротив Докучаевска: на позиции развевается флаг Украины

Возле поселка Новотроицкое украинские военные отразили атаку диверсантов и взяли под защиту около 50 гектаров родной земли, где ранее работали вражеские корректировщики огня.

Бойцы 72-й бригады заняли высоту напротив Докучаевска и сейчас обживаются на новом месте, сообщает ТСН.

Военные сняли размещенный в серой зоне флаг ДНР, и теперь на высоте развевается сине-желтый флаг. Позицию уже назвали "Эверестом" — из-за ее значения в окружающем рельефе.

"Мы выровняли позиции. Когда мы сюда зашли, то они отступили", — пояснил командир подразделения.

Враг находится очень близко — в нескольких сотнях метров. Однако теперь его перемещения значительно легче отслеживать. ДРГ противника вычислили даже ночью. Военные считают, что целью диверсантов было выявление огневых точек и количества личного состава ВСУ.

Сами же бойцы сейчас обустраивают быт и строят блиндажи в отдаленной и совершенно не обжитой позиции. И, несмотря на все проблемы, радуются переезду. Потому что хоть и медленно, но возвращают Украине ее территорию.

Напомним, в штабе АТО отмечали,что ситуация на фронте остается напряженной: враг 40 раз обстрелял наши позиции.

видео: ТСН