У России нет ресурсов на противостояние с НАТО, Керри будет додавливать Путина — обозреватель

Угрозы России применить зенитно-ракетные комплекты С-400, чтобы закрыть самолетам НАТО небо в Сирии, или мелкие российские провокации не приведут к эскалации и крупному военному противостоянию на Ближнем Востоке.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь рассказал в интервью вильнюсскому информагентству NewsAder.

"Турция — страна НАТО? и этим все сказано: у России нет ресурсов на противостояние с Альянсом. Небо над Сирией Россия тоже не может закрыть — ни практически, ни теоретически, ведь там господствует авиация стран-членов НАТО. США вчера объявили о том, что посылают свой спецназ в Сирию, и просят все страны коалиции интенсифицировать свои усилия в борьбе против ИГИЛ", — напомнил политический эксперт.

"Керри сегодня в Москве будет додавливать Путина на быструю сдачу Асада. Очень важно, что переговоры проходят на таком драматичном для Москвы фоне, как нынешняя цена на нефть. Уверен, что это не совпадение. А по поводу С-400 скажу, что, как только их присутствие станет реальной проблемой для антиигиловской коалиции, то найдется страна, чьи самолеты эту проблему быстро решит", — подчеркнул обозреватель.

Напомним, ранее Олег Пономарь прокомментировал ситуацию в Сирии, заметив, что Иран сматывает удочки — России придется очень несладко.