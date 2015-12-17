Зачистки главарей боевиков ДНР и ЛНР могут привести к власти людей Януковича — СМИ

После зачистки главарей так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого власть в ДНР и ЛНР перейдет к людям беглого президента Виктора Януковича.

После убийства главаря стахановских боевиков Павла Дремова в политическом и силовом пространстве ЛНР остался один Плотницкий, пишет Новая газета.

На сегодняшний день убиты практически все, кто был в оппозиции Плотницкому: Беднов ("Бэтмен"), Ищенко ("Малыш"), Мозговой и Дремов, сбежали в Россию Козицын, Гайдей ("Рим"), "Фома" после долгой отсидки "на подвале" выехал в Москву, Бугров ("Бугор") — в Петербурге под домашним арестом. В Луганске остался один "Леший", но он, по общему мнению, больше не представляет собой никакой опасности.

Опасаться Плотницкому, скорее, стоит кого-то из своих. На следующий день после убийства Дремова на одном из российских интернет-ресурсов был выложен документ, изготовленный, очевидно, в МГБ (и оттуда же "слитый"). Это табличка с перечнем луганских политиков как гражданского, так и силового толка, с указанием их "прегрешений" перед режимом и отдельной графой "способы воздействия". Напротив Дремова в этой графе стояла формулировка: "только силовые".

Источники издания предполагают, что и Плотницкий, и его визави из ДНР Захарченко, как только завершат зачистку, сами под нее попадут. А на смену им придут выехавшие в Россию политики и бизнесмены из близкого окружения Януковича. Неспроста же "живой и легитимный президент" на днях публично заявил о намерении вернуться в политику.

Такой сценарий кажется фантастическим, но происходящее в "отдельных районах" Донбасса давно не укладывается в рамки нормальной логики, а Янукович и его присные, в отличие от Плотницкого и Захарченко, по крайней мере, не участвовали в военных действиях против украинской армии, пишет издание.

Напомним, ранее источники в ЛНР отмечали, что у Плотницкого есть "эскадрон смерти", который подчиняется только ему и состоит из российских спецназовцев. И именно они могли убить главаря стахановских боевиков Павла Дремова.

Ранее сообщалось о том, что Янукович заявил, что хочет вернуться в политику.

Фото: 62.ua