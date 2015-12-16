Аваков показал видео, как швырнул в Саакашвили стакан с водой

16 декабря 2015, 15:25

Каждому, кому интересно: видео стычки с Саакашвили без купюр, написал Аваков.

Конфликт Саакашвили с Аваковым и Яценюком

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал видео конфликта с главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, с участием премьера Арсения Яценюка во время заседания Национального Совета реформ.

Соответствующую видеозапись Аваков опубликовал в своем Facebook.

"Каждому, кому интересно: Видео стычки с Саакашвили было мною вытребовано из АП. Вот оно, без купюр. Там мало красивого, но при таком объеме публичного дискурса — а, главное подоплеки — важно, чтобы каждый человек сам видел — о чем речь. Скрывать правду постыдно. Как и казаться лучше, чем ты есть", — написал Аваков.

Пост нулевой толерантности. Нулевая толерантность?  - это стопроцентная правда, и моя открытая точка зрения без социальных условностей и экивоков. Выдам такой беспощадный час. И к себе, и ко всем. Потому, что меня задолбала гниль политической возни, фальшивых нотаций новоявленных моральных авторитетов со всей камарильей.1. Каждому, кому интересно: Видео стычки с Саакашвили было мною вытребовано из АП. Вот оно, без купюр. Там мало красивого, но при таком объеме публичного дискурса – а, главное подоплеки – важно, чтобы каждый человек сам видел - о чем речь.  Скрывать правду постыдно. Как и казаться лучше, чем ты есть.   (ВИДЕО под текстом)2. Петру Порошенко:   Вы, уважаемый господин президент, выпустили заявление и я, мягко говоря, удивлен. Кого Вы обвиняете в ксенофобии?  Меня? Армянина, всю жизнь с 3 лет живущего в Украине? Мне ли не знать? Какой чинуша выдал вам эту рамку реагирования? .. Вы это мне говорите? Мне? – которого избивали на Институтской и, вместе с Вами на Крепостном переулке? А 10 декабря мы вместе держали Беркут на Майдане – вместе с украинцами, украинскими белорусами, армянами, грузинами, евреями -  или нет, это не со мной Вы были? Мне? – принявшему на себя решение штурмовать сепаров в захваченной Харьковской ОГА, с открытым забралом с небольшим отрядом Ягуара? Ксенофобия говорите?! Да, Моторолу выбил.. было.  Ксенофобия? Это не ко мне в ту ночь ломились 50 человек озверевших молодчиков с русскими флагами, битами и пистолетами, а я успокаивал плачущую  "ксенофобку" жену, вместе с 2 помощниками считая сколько у нас патронов  в пистолетах  - продержаться пока наши не выручат? Или это делал кто-то другой? Или Вы это не знали?  Я знаю, утром Харьков проснулся и все было уже закончено, и наверно гепа или миша или григориша это сделали?! Или нет нельзя  про него –опять понесло – Григоришин - русский, да еще и друг Лещенко – точно запишут в ксенофобы.. Вы мне это написали? Мне?, создавшему в МВД добробаты, куда смогли прийти патриоты с Майдана – сдержавшие агрессию в первые дни войны, когда армия отказывалась воевать!? Мне, которого Саакашвили обвинил за это – назвав этих ребят Незаконными бандформированиями, которые я содержу за свои коррупционные доходы?!! Да, я в начале войны принес 210 т. $ семейных сбережений и раздал ребятам из первого и второго резервного батальона Нацгвардии, вернувшимися тогда на несколько дней после меня из под Карачуна и Славянска – оборванными и без средств – ведь тогда мы только начинали.. Знаю и вы помогали и давали на фронт деньги, когда и президентом еще не были..  Знаю, но это вы пропустили мимо себя – не отреагировали в своем комментарии на этот выпад популиста против добробатов и меня.. Мне жаль, что это вам оказалось не так важно, как предложенная Вам политтехнологическая рамка..Мерзко от этого мне – но я стерплю. Не в первой.. Мы всегда с Вами говорили откровенно, господин Президент, и я Вам открыто сказал, что считаю по этому поводу – как и то, что скажу это открыто, как открыта была и Ваша позиция.Стычка с рассказчиком из Одессы? Вы пригласили меня к себе в офис на Раду реформ – и в Вашем офисе мне не давали высказаться. Я апеллировал к вам дважды, не вышло - видимо это был театр только для Саакашвили.. Не у него одного горячая кавказская кровь.. Мне реально жаль, что так вышло – я реально хотел спросить его о двух "деликатных" вопросах, которые мне прислали – я даже не проводил проверку этих фактов, считая что Саакашвили сам с ними в НАБУ разберется и ответит публично.. но тут же нарвался на "коррупционного министра, сидящего на схемах" и "вора"..  У меня одна страна – Украина, квартира дома в Харькове( где я не был почти три месяца), где я храню миллиарды, как послушать Саакашвили.. А реально я четвертый год живу (точнее сплю) там же, где и жил .. в 12-ти метровом номере отеля "Киев", где Вы кажется бывали в момент наших баррикад на Крепостном.  Все осталось так же, только чайник новый и телевизор..  У меня нет, увы, двух замков в Италии, как Вам нашептывают.. об остальном Вы сможете убедится сами, как только Вам принесут сводки наблюдения за мной, моим сыном, женой, водителем, помощником..  Или Вы не знаете, что министр внутренних дел это ЗНАЕТ и МИРИТСЯ с таким интересом .. ради изменений, ради реформ в стране – ценя каждый день выдавшегося окна возможностей и баланса, позволяющего как-то продвигаться. Для реформ, а не Рады реформ – как сцены для артиста Саакашвили, больше выступающего, чем работающего..Ну да, если Вы не знали этого, или не вспомнили – у Вас тоже жизнь не сахар – вы меня простите – все таки нулевая толерантность объявлена.. через 15 мин пройдет..3. Сергей Лещенко – вы для меня провокатор и точно истинный ксенофоб -  Публикуя провокативные заметки со съезда Союза армян Украины. Публикуя разжигающий текст о армянах, Януковиче и ваших григоришинских комплексах. Армяне живут в Украине боле 600 лет! Всегда были и будут с украинцами – потому, что это благодарный народ и умеет ценить дружбу, и умеет постоять за дружбу. Ваши провокации по Союзу армян и его председателя Шатворяна оставьте для ваших грязных блогов – но не трогайте то, что делали эти люди для поддержки фронта и переселенцев – без рекламы и реляций. Мне звонили из европейского и центрального мирового офиса армянского международного союза AGBU с возмущением и вопросами – почему началась антиармянская  компания? Это Вы, депутат БПП, написали ПП эту мерзкую рамку о ксенофобии? Или Вам ее заказали и оплатили Левочкин с Григоришиным? 4. Сакварелидзе Д. – я вас не знаю. Но так как вы написали – понял про вас. Что б понял окончательно – покажите хоть что-то доведенное до логического конца, хоть что-то о бриллиантовых прокурорах в суде.. и что-то про квартиры для своего окружения, неподкупный вы наш. 5. И последнее, но не в последнюю очередь – враги и дураки, вне зависимости от национальностей – прекратите компанию против экс  американцев, литовцев и грузинов, что делают свое дело в Украине и не пиарятся. Оставьте писать мерзости и провокации о Наташе, Эке, Хатии, Гоге, Гизо, Сандро, тех кто на фронте -  за них реально разобью лицо  и не пожалею сложить мандат министра. К людям, которые ПАШУТ на страну – светлых, без личной подлости -  у меня свой кодекс чести и ответственности.Всех прошу меня простить за бессовестную открытость и нулевую толерантность. Ночь – не рабочее время – время думать.Я всегда поддержу и защищу Президента, Премьера, Парламент – как ключевые институции Украины в эпоху этих лихих испытаний, что нам выпали – мне не дано другого – личное никогда не выше УКРАИНЫ.  После нас должны остаться дела, а не развалины от столкновения амбиций! Созидание важнее всего сейчас.

Опубліковано Арсеном Аваковим 16 грудня 2015 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко назвал инцидент, произошедший 14 декабря на заседании Национального совета реформ, позорным.

Видео: Фейсбук А.Авакова.

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Аваков Яценюк Саакашвили ссора
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