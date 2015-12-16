Посол США призвал Порошенко, Яценюка и Гройсмана больше заниматься реформами, а не политикой

Посол США в Украине Джеффри Пайетт призвал президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана уделить больше внимания проведению реформ.

Об этом глава американской дипломатии в Украине написал в Twitter, сообщает УНИАН.

"Больше реформ, меньше политики", — отметил Пайетт, отреагировав на вчерашнее совместное заявление президента, премьера и спикера парламента.

More reform, less politics.... https://t.co/k7ujpDZZlj — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 16 декабря 2015

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назвал инцидент, произошедший 14 декабря на заседании Национального совета реформ, позорным.