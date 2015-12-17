В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

В ночь на четверг, 17 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями "режим тишины", около 20 раз пытаясь спровоцировать силовиков на открытие огня.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что самой напряженной ситуация остается на Донецком направлении.

"С вечера и до полуночи зафиксированы обстрелы наших подразделений из стрелкового оружия в Песках и Опытном, первому населенному пункту и Авдеевке вечером работали вражеские снайперы", — отметили военнослужащие.

По их данным, недалеко от временно оккупированной Горловки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бандиты вели неприцельный огонь по Ленинскому и Зайцево, а возле Светлодарска — из крупнокалиберных пулеметов били по Луганскому.

"После полуночи зафиксированы четыре случая нарушения условий прекращения огня со стороны пророссийски вооруженных бандформирований, все — из стрелкового оружия в районе Песков", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України