Подробности захвата Коминтерново: российские войска и боевики-мародеры

В районе н.п.Коминтерново, что в 15 км от Мариуполя, боевики расширяют свое присутствие и вместе с усиленной "мотострелковой ротой" террористов в поселок вошло подразделение ВС РФ.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

"Вместе с усиленной "мотострелковой ротой" боевиков в н.п.Коминтерново вошло подразделение ВС РФ. Отмечены попытки российских военнослужащих ограничить множественные акты мародерства со стороны боевиков ДНР в данном н.п", — пишет эксперт.

Также, по его информации, в "зоне Коминтерново" (Водяное-Коминтерново-Заиченко) боевики расширяют свое присутствие, перебрасывая дополнительные силы и оборудуя позиции.

"Идет переброска сил и средств на правый фланг — зафиксирована переброска со стороны Новоазовска по направлению к Заиченко в дополнение к ранее переброшенным вооружениям еще до 6 ед. ББМ (в основном БМП-2, пара МТ-ЛБ с ЗУ-23-2). Со стороны Хомутовской степи через н.п. Розы Люксембург и Порохня в данный район выдвигается ещё одна бронегруппа —3 танка, 2 МТ-ЛБ (с двумя буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12), 4 ед. БТР-80, 1 ед. БРДМ-2", — написал Тымчук.

Между тем, боевики подтверждают факты марадерства в поселке.

Так один из сепаратистов, который подписан как Илья Лямзин, в социальных сетях написал: "Ищем крысу поганую. Вчера во время зачистки Коминтернова какая-то гнида позорная пока не ясно из какого подразделения подрезала у бабули Тамары Тихоновны Черенковой ее покойного отца-ветерана, которые были выставлены в горке спальни. Среди них ""За оборону Севастополя" и "За взятие Берлина (!!!)", — пишет оккупант. (Орография и пунктуация автора сохранены).

"Найдем крысу шкуру спустим и кишки наружу вывернем", — подчеркивает он.

Кстати, в графе "Родной город" этого "местного тракториста и шахтера" указан Санкт-Петербург.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что требует созыва заседания СНБО из-за захвата боевиками трех населенных пунктов в Донецкой области — Коминтерново, Водяного и Заиченково.

фото: sprotyv.info