Томенко решил выйти из фракции БПП, а Петевка перешел в группу "Воля народа"

После ночного принятия Верховной Радой Государственного бюджета на 2016 год, некоторые народные депутаты решили поменять свои партийные цвета.

Так самовыдвиженец, нардеп Василий Петевка вошел в состав депутатской группы "Воля народа",

пишет УНИАН.

Петевка прошел в парламент от мажоритарного округа №72 Закарпатья.

Таким образом, после его вхождения в "Волю народа" в составе группы будет 21 депутат.

А народный депутат Николай Томенко заявил о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко".

"Я сегодня написал заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко", — заявил он.

Томенко объяснил, что в парламенте, по его мнению, создана новая фактическая коалиция в составе фракций "Народный фронт", БПП, Радикальной партии и депутатских групп "Відродження" и "Воля народа".

Нардеп считает, что государственный бюджет на 2016 год, принятый депутатами в таком составе, является недопустимым и носит антисоциальный характер.

По мнению депутата, правительство Арсения Яценюка необходимо отправить в отставку, что следовало сделать после заслушивания соответствующего отчета еще 11 декабря.

Напомним, на выборы Томенко шел под 8-м номером в списке партии БПП.

Томенко отметил, что после принятия госбюджета правительство Яценюка нужно отправить в отставку.

Напомним, в ночь на 25 декабря, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о госбюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн.