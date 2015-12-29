Обозреватель объяснил, как Запад "помогает" России катиться в пропасть

29 декабря 2015, 10:45

РФ намеренно отрезали от мировых финансовых рынков, пишет Олег Пономарь

Олег Пономарь

Чем быстрее российская экономика рухнет вследствие санкций Запада и падения цен на нефть и газ, тем быстрее Москва прекратит агрессию против Украины.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Мы традиционно следим за ценой на нефть, курсом рубль/доллар и состоянием российской биржи. Я увидел в комментариях (новые читали, вероятно, потому что я это раньше объяснял) вопросы типа "а наша гривна разве лучше?", "и зачем вы постоянно следите за соседом? у нас своих проблем мало?" и так далее", — пишет обозреватель.

"Друзья, ответ простой. Не мы напали, а на нас напала Россия. То есть, это был не наш выбор и поэтому мы не можем прекратить агрессию, пока Россия ее не прекратит. Это ее решение было — прийти на нашу землю, чтобы убивать наших граждан. И чем быстрее с помощью санкций и других мер (нефть, газ и т.д.), которые вводят наши западные союзники для того, чтобы поднять цену агрессии России до невыносимой, российская экономика рухнет, тем быстрее Россия уйдет из Украины. И тем быстрее перестанут гибнуть наши солдаты", — объяснил политолог

"А на счет гривны тоже могу сказать. Так как весь мир с нами против агрессора, то нам помогают финансово все международные финансовые институты, а Россию, наоборот, намеренно отрезали от мировых финансовых рынков. Чувствуете кардинальную разницу?", — задал эксперт риторический вопрос

"Нам помогают выползти и подняться. А им "помогают" катиться в пропасть. Потому что нападать на соседние страны и убивать людей другой страны — это был их выбор, — говорит обозреватель. — Поэтому мы будем двигаться вверх (на 2016 год у нас ожидается рост экономики +2 %), а Россия будет двигаться в противоположном направлении, т.е. — вниз (думаю, что при таких ценах на нефть и ниже они могут и на 25% упасть… А может — и более".

"Вот так вот выдался повод опять объяснить элементарные вещи. А люди, которые этого не понимают, то они и агрессию России на нашу землю не замечают", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как по России ударит возвращение Ирана на рынок нефти.

фото: uainfo.org

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Россия Украина нефть агрессия эксперт политолог Пономарь обозреватель
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