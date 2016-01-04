У Докучаевска силы АТО отжали еще одну высоту: позиции боевиков — как на ладони

В районе поселка Новотроицкое Волновахского района, расположенного в 5 км к юго-западу от захваченного боевиками Докучаевска Донецкой области, украинские военные заняли еще господствующую высоту.

Теперь силы АТО могут следить за перемещениями боевиков, которым подойти к украинским позициям незамеченными будет крайне сложно, сообщает ТСН.19.30.

С высоты четко видно, что в 3-4 километра стоит блокпост противника. Все позиции боевиков ДНР — как на ладони: их склады, блиндажи. Видно не только передвижение техники, но и выход диверсионных групп. После того, как бойцы 72-й бригады ВСУ заняли господствующую высоту, террористы вынуждены вкапываться в землю.

Раньше боевики подходили к украинским позициям чуть ли не ежедневно, обстреливали наших солдат и уходили. Теперь они наконец-то утихли. Боевикам пришлось покинуть свой тренировочный полигон у подножия занятого террикона. И все равно стали ближе к позициям ВСУ.

Напомним, в начале декабря 2015 года у Новотроицкого бойцы 72-й бригады ВСУ отразили атаку диверсантов и заняли позицию "Эверест", где ранее работали вражеские корректировщики огня.

видео: ru.tsn.ua