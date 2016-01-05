На Донбассе между ДНР и ЛНР набирает обороты "железнодорожная война"

На Донбассе, несмотря на откровенно декларативный характер заявлений главарей самопровозглашенных ДНР и ЛНР о создании "единой экономической зоны", между двумя "республиками", набирают обороты "торговые" и "железнодорожные" войны.

Об этом сообщили в аналитическом отделе ГИ "Права Справа".

При этом эксперты уточнили, что "Луганская дирекция ж/д перевозок Донецкой железной дороги, которая работает на территории временно оккупированных районов Луганщины, заявила о намерении провести восстановительные работы железнодорожных путей на отрезке Дебальцево-Стаханов".

"Во время боевых действий был взорван автомобильный мост (1046 км пикет №1), на рельсы упала монолитная секция длиной 25 и шириной 20 метров, которая заблокировала движение железнодорожного транспорта", — отметили активисты.

По их данным, от места подрыва до станции Крючкова ж/д колея была сильно повреждена, а в конце 2015-го "ремонтно-восстановительная бригада Луганской дирекции железнодорожных перевозок при поддержке "министерства топлива и энергетики" самопровозглашенной ЛНР начала осуществлять работы по демонтажу монолитной плиты".

Между тем во время проведения работ якобы выяснилось, что представители самопровозглашенной ДНР не собираются восстанавливать железнодорожный путь на своем участке железной дороги.

"Примечательно, что подобное их поведение является ответом на попытки Плотницкого (главарь так называемой ЛНР Игорь Плотницкий — ред.) вывести Луганскую дирекцию железнодорожных перевозок Донецкой железной дороги из-под подчинения Донецкой дирекции", — подчеркнули в организации.

Луганская дирекция еще до начала вооруженного противостояния на Донбассе подчинялась Донецкому офису Украинской железной дороги, без согласования с Донецком в Луганске не могли принять ни одного решения — от графика движения, до принятия на работу сотрудника.

"Фактически, речь идет о продолжении "железнодорожной войны" между двумя "республиками", в рамках которой Плотницкий пытается установить тотальный контроль над работой железной дороги на оккупированной части Луганщины", — считают аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Плотницкий в рамках "торговой войны" между самопровозглашенными ЛНР и ДНР потребовал от начальника так называемой Луганской дирекции железнодорожных перевозок Геннадия Бородина полной независимости от Донецка.