На Донбассе относительное затишье: боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ

В течение дня, 5 января, в зоне проведения АТО на Донбассе наблюдается снижение активности боевиков. С начала суток зафиксировано 9 неприцельных обстрелов украинских позиций со стороны захватчиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается без существенных изменений. В течение дня отмечается относительное уменьшение активности пророссийских боевиков НВФ", — говорится в сообщении.

"В частности, бандиты из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь в районе Новгородского, Луганского и южнее Троицкого.

Неподалеку от временно оккупированного Донецка оккупанты из стрелкового оружия по одному разу хаотично обстреляли опорные пункты украинских защитников возле Опытного и Песков", — сообщили в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

видео: Військове телебачення України