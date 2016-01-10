В разведке рассказали, куда боевики стянули "запрещенное" оружие

В зоне АТО на Донбассе боевики стянули под населенные пункты Калиново и Коммуна запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в ГУ разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на данные представителей ОБСЕ.

В то же время в ведомстве уточнили, что там находятся танки, САУ и 122-мм РСЗО "Град" противника.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной", — отметили украинские разведчики.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.