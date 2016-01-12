С УПЦ МП не надо враждовать, придет время, и мы будем служить вместе — Филарет

Говорить о том, что Украинская православная церковь Московского патриархата открыто поддерживает Россию и президента Владимира Путина нельзя. И официально заявляют, что они за мир. Многие священнослужители МП симпатизируют автокефальной церкви.

Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью для "Радио Свобода".

По словам патриарха, он призывает свое духовенство и епископов, что не "надо враждовать с епископатом и духовенством Московского патриархата, придет время, и мы будем вместе служить".

Позиции двух патриархатов разделены отношением к агрессии России против Украины, сказал патриарх киевский.

"Нельзя сказать, что УПЦ МП открыто поддерживает Россию и Путина. Официально они говорят: мы за мир. Но когда я предложил собирать деньги на помощь нашей армии, митрополит Онуфрий (предстоятель УПЦ МП. —ред.) отказался под предлогом того, что это будет означать, дескать, наша армия слабая. Я ему сказал: во время Второй мировой войны, когда Русская православная церковь строила танки и самолеты, она не боялась, что подчеркнет слабость советской армии, поскольку была с народом, выступала против фашизма, против Гитлера", — поделился Филарет.

По его мнению, влияние Москвы на события в Украине через подконтрольную церковь было и остается существенным.

Руководство Украинской православной церкви Московского патриархата заблуждается, уверяя, что происходит силовой захват храмов Киевским патриархатом. Сами верующие и часть духовенства добровольно переходят под покровительство национальной церкви.

"Таким образом происходит объединение в одну православную церковь. Я знаю многих епископов УПЦ МП, которые симпатизируют автокефальной церкви, и духовенство такое есть. Мы рассчитываем, что они перейдут в Киевский патриархат. Поэтому я говорю своему духовенству и своим епископам, что не надо враждовать с епископатом и духовенством Московского патриархата. Они — наши братья, придет время, и мы будем вместе служить", — заявил Филарет.

Ранее Филарет заявил, что объединение Украинской православной церкви в одну церковь обязательно будет. Когда это произойдет, знает только один Бог, но это обязательно будет.

фото: apostrophe.com.ua