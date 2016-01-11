Отец Корбана призвал Порошенко остановить "судилище" над его сыном

Отец лидера партии УКРОП Олег Корбан призвал президента Украины Петра Порошенко остановить судилище над его сыном Геннадием.

Соответствующее обращение к главе государства было опубликовано на странице мэра Днепропетровска Бориса Филатова в Facebook.

Олег Корбан напомнил, что его сын во время работы в Днепропетровской обладминистрации организовывал оборону и защиту региона от сепаратизма, участвовал в формировании батальонов добровольцев для сдерживания наступления боевиков и российских войск на Донбассе, а также оказывал материальную помощь волонтерам.

"Тогда Вы, как президент, достойно оценили его работу, наградив моего сына орденом "За мужество". Это справедливая награда. Мой сын ее действительно заслужил. Он достойно боролся за независимость страны, неоднократно выезжал в районы боевых действий, и об этом меня, как отца, не ставил в известность. Он освободил из плена более 600 наших солдат и по прибытии в Днепропетровск оказывал бескорыстную помощь раненым — восстанавливал их здоровье, возвращал их в строй. Я гордился тогда своим сыном как никогда. И продолжаю гордится им сегодня", — отметил отец политика.

Корбан-старший также указал, что в своего сына сейчас не может встать мать Геннадия, которая уже 20 лет болеет болезнью Паркинсона и прикована к постели.

"Господин президент, я знаю, что у Вас есть дети, их четверо. У моего сына тоже четверо детей, из них трое несовершеннолетних. Я знаю, что Вы верующий человек. Я обращаюсь к Вам как к президенту Украины, как к гаранту Конституции, как к человеку, наделенному властью народом — остановите судилище (не могу назвать это судом) над моим сыном, прекратите политическую расправу. Не исключаю, что эти решения и эти действия, которые происходят сегодня, и к которым приковано внимание уже не только общественности Украины, но и части европейского общества — не ваша вина. Возможно, это — ошибочные действия вашего окружения, которые доносят вам ложную информацию и подталкивают вас к неверным решениям, подрывающим Вашу репутацию как гаранта Конституции.

В свое время вы приняли мудрое решение, оценив заслуги моего сына. Поступите, пожалуйста, мудро и сейчас. Разберитесь в том, что происходит и дайте свою оценку", — написал Олег Корбан.

К мэрам часто обращаются граждане. И не верьте, что только за решением бытовых или материальных проблем. Очень часто про... Опубліковано Borys Filatov 11 січня 2016 р.

Как известно, Апелляционный суд Киева перенес на 13 января рассмотрение жалобы защиты Корбана.

Как известно, 31 октября в Днепропетровске СБУ задержала лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана. Кроме того, правоохранители провели обыски в офисах партии и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера.

СБУ и ГПУ в совместном заявлении сообщили, что "изучают причастность Корбана к руководству организованной преступной организацией". Якобы СБУ разоблачила растрате денег благотворительного фонда, который собирал помощь для бойцов АТО. И это СБУ называет лишь одним из эпизодов обвинения.

6 ноября Печерский суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца круглосуточно — до 31 декабря 2015 года. Генпрокуратура оспорила его, а 17 ноября апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения лидеру "УКРОПа" на 1 декабря. Корбана оставили под домашним арестом до конца года.

26 декабря судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о силовом приводе и доставки Корбана в суд, но из-за плохого состояния здоровья политика завершить рассмотрение дела не удалось.

Суд перенесли на 27 декабря и он продолжается до сих пор.

Украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.