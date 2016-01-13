Визит Грызлова в Киев: с чем пожаловал к нам гонец из России?

Незадолго до первого в новом году заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое пройдет в Минске сегодня, 13 января, в Киев неожиданно пожаловал с визитом представитель России в этой группе Борис Грызлов. Госавиаслужба дала разрешение на посадку российского правительственного спецрейса по запросу украинского МИДа.

В Киеве Грызлов встретился с представителем Украины в переговорной группе Леонидом Кучмой, о чем сообщила пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер. "Во время беседы Леонид Кучма и Борис Грызлов обсудили подготовку к заседанию Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоится 13 января", — отметила Олифер. По ее словам, перед разговором с Грызловым Кучма также провел встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней группе Мартином Сайдиком, где обсуждалась повестка дня минских переговоров.

Вокруг прилета московского гостя в Украине поднялась шумиха, у многих визит Грызлова, как представителя страны, которая открыто проявляет агрессию против Украины, ведет против нее войну, вызвал откровенное возмущение. Однако, как отметили опрошенные "Главредом" эксперты, даже несмотря на сложившиеся сложные украинско-российские взаимоотношения, это нормально, что страны поддерживают контакты, и что переговорщики встречаются. Правда, по их словам, Грызлову совершенно необязательно было лично лететь в Киев — все можно было обсудить по телефону. Такой жест, как непосредственный приезд представителя РФ в Киев, эксперты называют демонстративным: Россия сейчас будет всеми возможными способами пытаться демонстрировать мировому сообществу, что она готова к переговорам, готова соблюдать Минские договоренности и стремится к миру.

Директор Международного института демократий Сергей Таран:

Прошлый год показал, что Минские соглашения работали на Украину, а не Россию. Мир увидел, что эти договоренности не выполняются, причем именно по вине российской стороны. Именно потому в конце года Украина получила кредит доверия и дипломатическое содействие, а Россия — санкции.

Наступивший год будет весьма сложным для России из-за падения цен на нефть, продления действия санкций. Поэтому России приходится каким-то образом демонстрировать свою верность Минским соглашениям. Если в прошлом году РФ делала акцент на ведении военных операций, то сейчас ей необходимо демонстрировать готовность прилагать дипломатические усилия и идти на дипломатические компромиссы.

По этой причине в минской группе произошла замена, и в ее состав вошел Грызлов. И сейчас осуществляется показательный визит, в котором на самом деле нет особой необходимости, ведь все можно было решить по телефону. Россия при этом будет делать акцент на демонстрации дипломатических усилий. Не факт, что они будут реально прилагать такие усилия, но разыграть все это смогут.

Грызлов летел в Киев не частным рейсом, а по дипломатической линии. Дипотношения с Россией у нас еще существуют. Поэтому дипломаты, парламентеры, переговорщики в любой ситуации могут выходить на переговоры. У нас пока еще дипломатические отношения с РФ не разорваны, поэтому все происходит по закону и в пределах нормы.

Украина в этой ситуации должна сохранять риторику о верности Минским соглашениям, но акцент делать на том, что не выполняются они по вине России. Эта стратегия показала свою результативность в прошлом году.

Можно также открыть и другой дискурс, что и начинает делать украинская сторона: если существует альтернатива Минским соглашениям, то это, прежде всего, миротворческая миссия под эгидой ООН или другой организации, в которой нет требования получить на это согласие России. Это необходимо для того, чтобы формировать дискурс большей вовлеченности Запада, а не замыкать все на том, что Украина, несмотря ни на что, должна выполнять Минские соглашения, даже если Россия этого не делает. Потому следует развивать дискуссию на тему введения миротворческого контингента в Украину.

Потому не сто́ит относиться к визиту Грызлова как-то субъективно. Не важно, кто сейчас приехал в Киев — Грызлов или человек из России с другой фамилией — сейчас для Украины они все одинаковы. Нужно делать акцент на сути обсуждения Минских соглашений и на правильной альтернативе следующего шага в том случае, если Минские договоренности не выполняются.

Директор Социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко:

Россия сегодня ищет новые форматы отношений с Украиной. Она поняла, что только работа с Германией и Францией, а также лично с Порошенко не дает возможности решить вопрос Донецка, Луганска и Крыма. В данном случае речь идет о Донецке и Луганске, поскольку именно им посвящены Минские соглашения.

Ясно, что Минские договоренности прекратили свое существования, что бы ни говорил Безсмертный о возможностях Минска-2, Минска-3, Минска-4 и т.д. Это хорошо для тех, кто участвует в этих соглашениях, но плохо для Украины. По-настоящему только военно-политический баланс сил между Украиной и Россией на Донбассе сдерживает перемирие. Сами дипломаты практически ничего не сумели сделать, чтобы удержать ситуацию под контролем. Я уже не говорю о роли ОБСЕ. Идет поиск новых форматов, при которых Россия и Украина нашли бы какие-то точки прикосновения по Донбассу.

Президент Путин уже обессмыслил приезд Грызлова в Киев, сделав серьезное заявление прямо перед визитом Грызлова. Путин сказал, что им не нужна "Новороссия", сепаратистские "республики" — оставьте только открытую границу. Таким образом, уже не стои́т вопрос о передаче в собственность России Донецка и Луганска, тем более, не стои́т вопрос о существовании параллельно Украине "Новороссии", а речь идет о праве России регулярно нарушать границу, как это она делала в Чечне и Сирии. Думаю, что Грызлов будет говорить то же и в письменном виде передаст президенту Украины свои предложения.

Кроме того, Путин сказал странную фразу, что его интересуют не границы, а защита народа. И в то же время российская пропаганда сейчас развернула мощнейшую кампанию о том, что и украинский, и российский народ устал от войны, и им нужно мириться. Получается, что крайним остается украинский политический класс, который этого не хочет. Скорее всего, Грызлов будет апеллировать не к Верховной Раде, МИДу, президенту, премьеру и другим политикам, а к украинскому народу. Это — неудачная стратегия, но с точки зрения Кремля она выглядит хорошо, потому что точно так же делали чекисты в 30-х и 50-х годы, стравливая рабочих и крестьян с местными политическими элитами. Так что, скорее всего, повторюсь, российская сторона будет пытаться апеллировать не только к политическому руководству страны, но и к населению Украины.

Что из этого получится? Ничего. Ведь Грызлов не является авторитетом для украинцев. Потому если нет каких-то заготовок, то не думаю, что приезд Грызлова будет иметь какой-то мощный политический эффект.

Грызлов имел право приезжать в Украину по приглашению президента, премьер-министра или главы СНБО. А вместо этого он прилетел в Киев, как хозяин к себе домой. Я еще понимаю, когда премьер-министр России тайно улетает во Флориду и там отдыхает. Это по-человечески понятно: врать своему народу, а отдыхать в другом месте, это очень по-российски. Но вот так приехать в Украину без приглашения… Мало шансов договориться со страной, которой вы причинили столько вреда.

Сложно сказать, как на это реагировать украинской стороне, потому что не понятно, кто ее представляет. Мы узнали только о том, что Грызлов встречается с Кучмой. Является ли Кучма стороной (переговоров по Донбассу), мне трудно сказать. Я не знаю, какими полномочиями обладают Безсмертный, Кучма и т.д. Я не раз говорил, что люди, которые выстраивали минский миротворческий процесс, не справились со своей задачей. Они только страшно усложнили нам жизнь. Поэтому, честно говоря, я не знаю, кто может быть "достойной кандидатурой" для проведения встречи с Грызловым. МИДу он не подходит, потому что это министерство ориентировано на западные источники дипломатии. Единственное — он может здесь встретиться с представителями "Оппозиционного блока", тогда он будет апеллировать к так называемой "русскоязычной общественности".

Политический аналитик Александр Палий:

Цель визита Грызлова — хоть каким-то образом сдвинуть с мертвой точки нынешнюю ситуацию с Донбассом, чтобы Россия смогла говорить о снятии санкций, об ослаблении давления со стороны Запада. Эти действия говорят о том, что российское руководство осознало, что силой оно Украину не возьмет, что необходимо оставить этот источник нестабильности в Украине. Уже сама Россия задумалась об угрозе своему существованию, она дошла до такого предела в результате ее авантюрной политики, что для нее самой возникли угрозы. И теперь российские политики, в том числе Грызлов, пытаются решить эти вопросы. России необходимо всячески демонстрировать, постоянно говоря об этом Керри и Обаме, что она движется к выполнению Минских соглашений, что необходимо снимать санкции, применять лобби. То есть фактически своей политикой и действиями РФ загнала себя в тупик и сейчас пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Россия хочет оставить в Украине эту террористическую "раковую опухоль" и одновременно снять санкции, введенные против нее. Она хочет решить свои старые империалистические задачи, а также уменьшить давление на РФ. Недавно Путин озвучил тезисы о том, как они видят такое урегулирование ситуации: амнистия террористов, то есть фактически включение этой "раковой опухоли" в украинскую политику, конституционные изменения, а потом уже закрытие границы.

Но ключевая вещь в данном случае — не амнистия и не закрытие границы, а необходимость выведения российских войск с Донбасса. Пока что Украина должна подчеркивать, что российские войска, все россияне, которые сейчас пребывают на Донбассе, должны покинуть его территорию и вывести российскую технику. А уже потом мы сможем говорить о конституционной реформе и всем остальном.

Грызлов приехал в Киев и для того, чтобы пытаться договариваться с украинской стороной, и для того, чтобы продемонстрировать Западу стремление России к поиску компромисса.

У многих в Украине факт визита Грызлова вызвал возмущение — такая реакция не совсем адекватна и справедлива. Потому что контакты между сторонами во время перемирия осуществляются всегда. Так, например, сейчас поддерживается контакт США с Талибаном, хотя Талибан тоже осуществлял террористическую деятельность, и во время Второй мировой войны были контакты между Сталиным и Гитлером, и когда Финляндия воевала с Советским Союзом, между ними также были контакты. Так что контакты во время перемирий — это обычная вещь.

А возмущение у нас нарастало с целью дискредитации украинской власти, чтобы поднять тему "зради", подорвать доверие к украинской власти. Так что кто-то пытается изнутри разрушать страну различными информационными провокациями, а некоторые люди по незнанию идут на поводу у этих провокаций.