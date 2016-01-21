Олланд озвучил конечную цель Минских соглашений

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что конечной целью Минских соглашений является возобновление контроля Украины над границей и снятие европейских санкций против РФ.

Об этом он сообщил, выступая перед дипломатическим корпусом в Елисейском дворце, пишет Укринформ.

В то же время политик уточнил, что французское государство настаивает на полном выполнении договоренностей всеми сторонами.

"И мы должны двигаться к конечной цели — возобновление контроля Украины над украинско-российской границей и снятие европейских санкций против России", — отметил Олланд.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж выразил мнение, что минский процесс по урегулированию ситуации на востоке нашей страны не оправдал себя.