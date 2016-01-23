От субботы до субботы. Финт для Донбасса, антикоррупционная стихия и всплеск "Самопомочі"

Украина не спешит менять Конституцию в части расширения прав отдельных районов Донецкой и Луганской областей, остающихся сегодня оккупированными. Михеил Саакашвили сделал выбор в пользу борьбы с коррупцией перед необходимостью бороться с последствиями стихии в Одесской области. Партия "Самопоміч" в День Соборности замахнулась на переформатирование коалиции.

В ближайшее время голосование за законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации проводиться не будет. Группа народных депутатов обратилась в Конституционный Суд, дабы там разъяснили, какая сессия считается "следующей" после предварительного принятия законопроекта о внесении изменений в Основной Закон. Так что голосовать в конце января или начале февраля за особенности местного самоуправления в ОРДЛО парламентарии не станут, что выглядит вполне логичным. Как известно, Минские договоренности ни в одном пункте не выполнены полностью, а наращивающееся давление со стороны Кремля может спровоцировать негативный для украинской власти сценарий развития ситуации. Январь и февраль в нашей стране еще долго будут восприниматься через призму болезненных воспоминаний о событиях в ДАПе, Дебальцево и расстреле Небесной сотни. Позволить себе игнорировать напряженную общественно-политическую ситуацию в стране президент не может.

Порошенко попытался использовать свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы снова напомнить мировому сообществу об игнорировании Россией своих обязательств в рамках урегулирования на востоке Украины. Надо признать, что ситуация в Украине сегодня не является предметом обостренного внимания мирового сообщества, но ведущие страны Запада продолжают держать руку на пульсе. Франк-Вальтер Штайнмайер призвал поскорее принять закон о проведении выборов на Донбассе, а Франсуа Олланд несколько витиевато высказался за воплощение в жизнь Минских договоренностей. Впрочем, результаты переговоров Трехсторонней контактной группы и ситуация в захваченных боевиками районах Донецкой и Луганской областей не дают избыточных поводов для оптимизма — масштабный обмен пленными до сих пор не состоялся, и о полном прекращении огня речь не идет.

В Украине тем временем все активнее разворачивается антикоррупционный фронт. Ради демонстрации его потенциала в Харькове Михеил Саакашвили даже покинул переживавшую удар стихии Одессу и отправился через Киев в столицу Слобожанщины. Непоседливый глава ОГА подчеркивает не только необходимость отставки правительства Яценюка, сидящего, как уверяет Михеил Николозович, на схемах Януковича и Азарова, но и замену всей правящей элиты. При этом Саакашвили уверяет, что не претендует на премьерский портфель, но его соратники практически в унисон предполагают скорое перерождение движения "За очищение" в политическую партию.

Катализатором партийного строительства могут стать досрочные парламентские выборы. Ныне действующий закон "О выборах народных депутатов" позволяет стать субъектом избирательного-процесса даже существующей лишь на бумаге политической силе, а шансов на позитивную трансформацию избирательного законодательства сегодня фактически нет. Зато политики, неоправданно долго проведшие в новогодних отпусках, возвращаются на рабочие места на фоне рассуждений о скорых ротациях в правительстве и излучаемой премьером готовности быть нянькой для миллионов сограждан.

Партия "Самопоміч" решила взять быка за рога и отозвать своего министра Алексея Павленко из состава правительства, заодно инициировав процесс написания нового коалиционного соглашения. Соратники Садового не учли один факт: Павленко не их однопартиец, а потому не намерен подавать в отставку по решению политисилы, пусть и входящей в коалицию. К тому же желающих прямо сегодня инициировать переизбрание парламента пока маловато. Куда вероятнее выглядит попытка путем увольнения Валерии Гонтаревой с поста главы правления Национального банка заставить президента с собой считаться.