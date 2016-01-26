У Порошенко назвали условия, при каких Яценюк останется премьером

26 января 2016, 15:15

Луценко заявил, что если Яценюку вдруг захочет заниматься с Медведчуком референдумом, то вопрос из обычного может быть любым.

Юрий Луценко и Арсений Яценюк

Народный депутат Юрий Луценко заявил, что дальнейшее пребывание премьер-министра Арсения Яценюка на своем посту будет зависеть от отчета правительства в парламенте.

Об этом заявил лидер фракции "Блока Петра Порошенко" в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

По его словам, сначала должен состояться отчет правительства, а потом "внесение кандидатур министров, а возможно и премьер-министра после этого отчета — все зависит от того, как зал прореагирует на отчет правительства".

Луценко отметил, что в беседе с депутатами Яценюк заявил, что считает нецелесообразным изменение самой структуры правительства.

"По кандидатам идут разговоры. Наша фракция готова собраться и предложить кандидатуры для заполнения существующих вакансий. В частности, "БПП" готова предложить кандидатуры на должности первого вице-премьера и министра транспорта. Но, я вам не скажу, ибо решения еще нет", - отметил Луценко.

Политик также добавил, что "обсуждать премьер-министра сейчас нет смысла - премьер-министр действующий, и наша фракция против того, чтобы дестабилизировать ситуацию и начинать какие-то домашние войны. Если отчет Арсений Петрович проведет в парламенте нормально, то он может быть премьер-министром. Но то, что у него будут новые министры — это точно. Если же Арсений Петрович вдруг захочет заниматься вместе с Медведчуком референдумом, а не отчетом, то вопрос из обычного может быть любым".

Говоря об инициативе Яценюка по поводу необходимости проведения референдума о принятии изменений в Конституцию и поддержке ряда депутатов этой идеи, Луценко отметил: "К сожалению, страусы водятся не только в Австралии, но и в Украине многие политики хотят занять позицию страуса, избежав необходимости заниматься работой, на которую их наняли избиратели".

Он напомнил, что действующая Конституция четко определяет, по каким вопросам может быть проведен референдум.

"И тот, у кого чешется заняться референдумами, должен помнить, что, во-первых, это идея незабвенного Виктора Медведчука (экс-глава АП)", — добавил Луценко и напомнил, что в свое время именно Медведчук "протянул антиконституционный закон о референдуме, против которого в свое время выступала фракция "Батькивщина" и Яценюк.

Ранее Луценко заявлял что пока не видит человека, который может сменить Яценюка на посту премьера.

Напомним, ранее лидер фракции "Самопоміч" Олег Березюк заявил о необходимости принятия Верховной Радой Украины решения об отставке правительства.

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