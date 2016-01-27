Адвокаты попросят Порошенко вмешаться в ситуацию с преследованием защиты Корбана

Адвокат Корбана Оксана Томчук отметила, что "это преследование нас за нашу защиту политически заключенного. Мы же всегда являются политически нейтральными".

Адвокатское сообщество выражает возмущение попыткой органов прокуратуры незаконно, по надуманным обстоятельствам, привлечь к уголовной ответственности защитников лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и будет просить президента Петра Порошенко вмешаться в ситуацию.

Об этом заявил член Совета адвокатов города Киева Владимир Клочков, сообщает УНИАН.

"Как член совета адвокатов присутствовал на допросе адвокатов Корбана, зафиксировал нарушение. 29 января состоится конференция адвокатов города Киева. На ней будет принято решение обратиться к Национальной ассоциации адвокатов по поводу проведения совместной конференции с приглашением на нее глав Генпрокуратуры, Верховного Суда, представителей правоохранительных органов. Также будет подготовлено обращение к президенту Украины с просьбой вмешаться в эту ситуацию и не допустить нарушения прав адвокатов. Мы молчать не будем — мы будем реагировать на каждое нарушение прав адвокатов. Также мы будем обращаться к международному адвокатскому сообществу в связи с событиями вокруг адвокатов Киева", — сказал Клочков.

В свою очередь, один из адвокатов Корбана Игорь Черезов заявил, что после посещения им и его коллегами по повестке следователя прокуратуры "стало понятным, что вопрос не только в том, что мы являемся представителями интересов Корбана, а в том, что прокуратура решила, что она вправе оказывать давление на адвокатов".

"Если сейчас не предотвратить это, мы получим диктатуру, и все придет к краху адвокатуры, а сам адвокат будет выполнять в суде роль статиста", — сказал Черезов. По его словам, если не будет независимой адвокатуры, то говорить о попытке построения демократического государства бесполезно.

Как отметил Черезов, правоохранительные органы во времена президентства Виктора Януковича не позволяли себе преследовать адвокатов, выступавших защитниками в судах активистов Майдана.

Другой адвокат Корбана Оксана Томчук отметила, что "это преследование нас за нашу защиту политически заключенного. Мы же всегда являются политически нейтральными".

По ее словам, ни она, ни ее коллеги по защите Корбана не знали ни его, ни людей из его окружения до момента начала его преследования, а поэтому обвинять в "содействии преступной деятельности "организованной преступной группы" является полным абсурдом".

Как написала на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук, 26 января следователь прокуратуры Киева Александр Недилько вызвал на допрос адвокатов Корбана — Томчук и Андрея Богдана, а также Черезова — защитника Олега Мартынова, который проходит по делу Корбана. Позже следователь отказался от проведения допроса.

Недилько принял подписанное защитниками заявление о том, что они не могут быть допрошены как свидетели по делу Корбана, ведь это является нарушением Закона "Об адвокатской деятельности", который предоставляет гарантии защитникам, в частности относительно адвокатской тайны.

Впрочем, отметила Кравчук, адвокаты не исключили, что их могут вызвать на допрос еще раз, хоть для этого и нет законных оснований.