В России начали допрос Савченко: суд отказался рассматривать материалы дела "на чурбанском" языке

1 февраля 2016, 11:39

Адвокат отметил, чтобы не затягивать время суда, Надежда будет давать показания на русском языке.

Надежда Савченко

В Донецком городском суде Ростовской области Российской Федерации начался допрос украинской летчицы, нардепа Надежды Савченко.

Во время суда, обратившись к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Элле Памфиловой, Савченко заявила, что российский суд отказался рассматривать материалы, предоставленные ее защитниками, из-за того, что они написаны на украинском языке, пишет Медиазона.

"Уже второй раз я вынуждена обращаться к вам на одну и ту же тему — ущемление украинского языка в России. В прошлый раз конвойный назвал его "чурбанским". По моей жалобе проводилась какая-то проверка, но о результатах ее я не знаю.

В этот раз ситуация еще более вопиющая — подполковник Кузнецов и капитан Юношев (двое из трех прокуроров —  ред.) возражали против приобщения материалов, которые привезли с собой свидетели, граждане Украины, на том основании, что они написаны на украинском языке. При том, что переводчик в суде устно перевел все документы. Но коллегия судей с ними согласилась", —  говорится в заявлении Савченко, которое она зачитала во время заседания.

"Если бюджет РФ так скуден (чтобы нанять переводчика —  ред.), я напомню, сколько денег я сэкономила российскому бюджету, когда четыре месяца отказывалась от пищи. Сейчас еще один месяц я принимаю только лечебное питание для сохранения жизни, приобретая его за свои деньги", —  пояснила в заявлении подсудимая.

"Я никогда не питала ненависти к русским или русскоговорящим, мне всегда было все равно, на каком языке говорит человек. Я только против того, чтобы меня заставляли говорить на русском. Сейчас меня все время заставляют — все документы, вся переписка в СИЗО только на русском, украинский запрещен. Даже во время свиданий с родными меня заставляют говорить на русском, потому что те, кто меня подслушивает, должны понимать. Каждое свидание я борюсь за то, чтобы говорить с родными на родном украинском, —  рассказывает Савченко.

Между тем, адвокат Николай Полозов в Twitter написал, что в суде начался допрос украинской летчицы Надежды Савченко.

"Начинается допрос Надежды Викторовны. Сейчас она даст подробные показания", — написал адвокат.

Полозов добавил: "Чтобы не затягивать время суда, Надежда будет давать показания на русском языке".

Ранее адвокат летчицы Илья Новиков заявил, что "Главное, что у нас запланировано на сегодня —это допрос Надежды Савченко, и это важно, интересно, потому что в прошлый раз с самого начала этого суда, когда она давала показания, она не могла ссылаться на другие материалы дела. Суд нам говорил, что эти материалы нужно запрашивать по ходатайству обвинения, потому что это их доказательства, мы не имеем на это права. Сейчас они уже все исследованы, сейчас на них можно ссылаться, и Надежда будет давать показания, ссылаясь на эти конкретные документы, эти конкретные доказательства, подтверждающие ее слова".

Защита летчицы рассчитывает, что приговор будет объявлен ориентировочно в конце февраля, поскольку дата дебатов пока неизвестна, как и то, будут ли что-то добавлять прокуроры к судебному следствию.

Как известно, Савченко в России обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников российского телевидения, которые летом 2014 года. без разрешения украинской власти находились под Луганском. Сторона обвинения утверждает, что Савченко вела корректировку огня во время обстрела со стороны украинских военных. Также летчицу обвиняют в незаконном пересечении российской границы. 

 фото: zona.media

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