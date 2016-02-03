Чорновил о возвращении Донбасса: благодарности ждать не стоит — скорее выстрелы в спину

Киев должен дожать Москву, чтобы прекратился вооруженный конфликт на Донбассе и перестали гибнуть мирные граждане, и только потом начинать процесс "возвращения людей".

Об этом политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"Два ответа: тактический и стратегический. Тактически: нужно сделать все, чтобы там было максимально устойчивый теле- и радиосигнал. Потому надеяться, что местные захотят (смогут) ловить украинские каналы через спутник, — иллюзия. На оккупированной территории за спутниковую тарелку могут и расстрелять. Поэтому акцент на традиционное эфирное вещание. А тут не просто провал, а что-то похожее на саботаж. Знаете, почему министр Юрий Стець подал заявление об отставке? Отнюдь не по тем сомнительным причинам, которые озвучил, чтобы "не выносить сор из избы". Просто в Кабмине (не знаю точно кем — Яценюком, Минфином, Госказначейством?) полностью заблокировано финансирование на восстановление эфирного вещания, установку вышек и передатчиков на замену уничтоженных, закупку особенно мощного оборудования для трансляций и т.д. не только на оккупированных территориях, но и значительную полосу подконтрольных. Почти все, что удалось сделать, закуплено и выполнено за гранты... Поэтому с таким саботажем надо разбираться", — подчеркнул политический эксперт.

"Не все в порядке и с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию. Они должны были в оперативном порядке проводить просчет и выделение новых частот для украинских вещателей, которые работают для зоны АТО так же, как и для мирных Львовщины или Киевской области. Стратегически нужно понимать, что даже абсолютная и безусловная возможность ловить украинский сигнал — еще не гарантия, что нас будут смотреть и слушать. Зомби-эффект никто не отменял. Безусловно, что даже где-то в Горловке или Антраците этот эффект будет слабее, чем у "великим и неделимом Кацапстане" — там уже полностью сформировался фашизм снизу и доверху. У нас такого нет, но почти все, кто не хотел подвергаться прямому влиянию геббельсовской пропаганды Кремля, оккупированные территории покинули и не обязательно после освобождения захотят туда возвращаться", — заметил политолог.

"Поэтому возвращение Донбасса, если оно состоится, будет очень медленным и тяжелым. А красивую фразу, что "мы должны возвращать людей, а не территории", надо вообще забыть. Мы прежде всего должны дожать Москву, чтобы прекратилась военная стадия и перестали гибнуть люди. Потом со временем можем вернуть территории, если цена этого (прежде всего, политическая) не будет слишком высока, потому что есть уступки, на которые мы не пойдем. И только тогда начнется процесс "возвращения людей", и рассчитывать на благодарность отнюдь не стоит, а, скорее, на выстрелы в спину в течение довольно долгого времени", — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Чорновил заметил об оккупированном Донбассе: Путин никогда не хотел получить такой чирей.

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