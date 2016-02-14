Боевики 69 раз открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях

В зоне проведения АТО на Донбассе, пророссийские боевики продолжают обстреливать опорные пункты ВСУ. На протяжении минувших суток, они 69 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных на Донецком и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Террористы продолжают минометные обстрелы украинских укреплений в Зайцево и Майорске. Тут враг применял минометы калибра 120-мм и 82-мм. Также, под минометный огонь попали опорные пункты в Красногоровке, Верхнеторецком, Талаковке и Павлополе.

После боевых столкновений, которые произошли недалеко от Марьинки в первой половине дня, противник продолжал вести огонь в этом районе по позициям ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.

Неспокойно было и на других участках. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов боевики обстреляли опорные пункты ВСУ в Опытном, Песках, Троицком и Авдеевке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты пустили в ход тяжелые минометы и БМП: бьют по всей линии фронта.

Видео: Військове телебачення України