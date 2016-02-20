В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 54 раза нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что больше всего вражеских атак было зафиксировано на Донецком направлении (28), а немного меньше — на Мариупольском (26).

"Террористы вели огонь из 82-мм миномета, зенитной установки и боевой машины пехоты в районе Красногоровки и Гнутово", — отметили военнослужащие.

По их данным, преступники также в районе Марьянки стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. "Были атакованы украинские позиции в Водяном, Опытном, Песках, Авдеевке, Зайцево, Майорске", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.