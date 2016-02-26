Слишком много актеров мировой политики заинтересованы в распаде Российской империи — эксперт

В России растет недовольство режимом, говорит Виталий Кулик
Убийцы российского оппозиционера Бориса Немцова хотели доказать президенту РФ Владимиру Путину свою преданность, в то время как в России нарастает внутренняя политическая дестабилизация и недовольство режимом.
Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал на чате в "Главреде".
"На мой взгляд, убийство Немцова — это не удар по лидеру оппозиции (Немцова нельзя рассматривать как консолидирующего и единого лидера российской оппозиции), а демонстрация готовности режима идти на крайние меры", — говорит политический эксперт.
"Я далек от мысли, что лично Путин оказывал приказ по уничтожению Немцова. Скорее всего, это эффект исполнителя, когда кадыровские убийцы решили таким образом доказать своему хозяину преданность и способность на радикальные шаги", — подчеркнул он.
"Путинский режим действительно боится внутренней политической дестабилизации, но у него достаточно инструментов для того, чтобы держать в атомизированном состоянии собственную оппозицию, имитировать ее и контролировать акции протеста. Но это пока", — заметил директор Центра исследования проблем гражданского общества.
"В России растет недовольство режимом. Экономические санкции приводят к обнищанию населения, сворачиванию деловой активности, а значит, это приведет не только к краху режима, но и к началу распада империи. Возможно, это произойдет не завтра, но это непременно случится — слишком много актеров мировой и региональной политики заинтересованы в демонтаже РФ".
Напомним, ранее эксперт назвал стратегическую цель агрессии Кремля против Украины.
фото: nnm.me