Слишком много актеров мировой политики заинтересованы в распаде Российской империи — эксперт

Убийцы российского оппозиционера Бориса Немцова хотели доказать президенту РФ Владимиру Путину свою преданность, в то время как в России нарастает внутренняя политическая дестабилизация и недовольство режимом.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал на чате в "Главреде".

"На мой взгляд, убийство Немцова — это не удар по лидеру оппозиции (Немцова нельзя рассматривать как консолидирующего и единого лидера российской оппозиции), а демонстрация готовности режима идти на крайние меры", — говорит политический эксперт.

"Я далек от мысли, что лично Путин оказывал приказ по уничтожению Немцова. Скорее всего, это эффект исполнителя, когда кадыровские убийцы решили таким образом доказать своему хозяину преданность и способность на радикальные шаги", — подчеркнул он.

"Путинский режим действительно боится внутренней политической дестабилизации, но у него достаточно инструментов для того, чтобы держать в атомизированном состоянии собственную оппозицию, имитировать ее и контролировать акции протеста. Но это пока", — заметил директор Центра исследования проблем гражданского общества.

"В России растет недовольство режимом. Экономические санкции приводят к обнищанию населения, сворачиванию деловой активности, а значит, это приведет не только к краху режима, но и к началу распада империи. Возможно, это произойдет не завтра, но это непременно случится — слишком много актеров мировой и региональной политики заинтересованы в демонтаже РФ".

Напомним, ранее эксперт назвал стратегическую цель агрессии Кремля против Украины.

фото: nnm.me