Американский политолог: Украина может станет вечным банкротом, если вернет себе Донбасс

Если оккупированный Донбасс реинтегрируется в Украину, страна станет вечным банкротом и это будет самоубийством для Киева.

Такое мнение высказал американский политолог и историк украинского происхождения Александр Мотыль в блоге в журнале World Affairs, пишет телеканал 24.

По его словам, Минские соглашения вовсе не приведут к миру, президент России Владимир Путин с их помощью "хочет сделать Украину перманентно зависимой от Кремля".

"Если бы Киев реинтегрировал теперь оккупированный, политически отравленный и экономически разоренный Донбасс в Украину, зная, что этот регион теперь навсегда парализован доверенными лицами Путина, это сделало бы Украину постоянным банкротом, марионеткой соседнего мафиозного государства. Это было бы самоубийством", — пишет политолог.

Он назвал такую ситуацию трагической, однако заметил, что "многие украинские политики понимают, что не имеет никакого смысла для Украины заражать себя этой формой рака".

"Кремль хочет нагрузить Киев постоянными проблемами. Так что Украина не сможет вступить в ЕС и НАТО из-за своего территориального конфликта. Так что так называемые ДНР и ЛНР будут проводить линию Москвы в парламенте Украины. Это крючок, на котором Украина должна висеть", — отметил эксперт.

Политолог предостерегает, что сила украинской патриотической риторики — "Донбасс изначально украинская земля" — может нагрузить страну бременем настолько тяжелым, что оно раздавит ее суверенитет и демократию, переместит ее подальше от Европы и мира.

Напомним, ранее полковник военной разведки Петр Недзельский, находящийся в зоне АТО, заявил, что украинская армия готова освободить Донбасс, ждет команды.